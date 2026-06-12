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Busto Arsizio/Altomilanese

A8 Milano-Varese: cantiere a Castellanza, chiude per tre notti lo svincolo verso Milano

Stop al transito dalle 21:00 alle 5:00 per il rinnovo dei pannelli fonoisolanti. Come evitare le code

lavori autostrada notte

Nuovi interventi di manutenzione sulla rete autostradale lombarda comporteranno temporanee modifiche alla viabilità lungo la A8 Milano-Varese. Autostrade per l’Italia ha comunicato la chiusura programmata dello svincolo di Castellanza per consentire l’esecuzione dei lavori di riqualifica delle barriere antirumore.

Il provvedimento interesserà esclusivamente la rampa di ingresso in direzione Milano e verrà articolato in due momenti distinti, concentrati prevalentemente nelle ore notturne per ridurre l’impatto sul traffico.

Il calendario delle chiusure prevede il primo blocco dalle ore 21:00 di lunedì 15 giugno fino alle ore 5:00 di martedì 16 giugno. Successivamente, lo svincolo rimarrà interdetto nelle due notti consecutive di mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, sempre nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 5:00 del mattino seguente.

La società di gestione della rete autostradale ha indicato i percorsi alternativi per limitare i disagi agli automobilisti diretti verso il capoluogo lombardo, consigliando di utilizzare lo svincolo di Legnano.

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Pubblicato il 12 Giugno 2026
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