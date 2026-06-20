Abbandona i rifiuti a Biandronno: pizzicato dalle telecamere comunali

Il Comune di Biandronno ha individuato l’autore di un episodio di abbandono illecito di rifiuti avvenuto nei giorni scorsi sul territorio comunale, grazie all’attività di controllo svolta attraverso il sistema di videosorveglianza pubblica. (immagine di repertorio)

Le immagini registrate dalle telecamere comunali hanno infatti permesso, agli uffici competenti, di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare la persona coinvolta. Le verifiche effettuate hanno consentito di raccogliere gli elementi necessari per l’avvio delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di abbandono di rifiuti.

L’Amministrazione comunale ha sottolineato come il sistema di telecamere rappresenti uno strumento importante per la tutela del decoro urbano e dell’ambiente, contribuendo a contrastare comportamenti che arrecano danno alla collettività e che comportano costi aggiuntivi per la gestione e la rimozione dei rifiuti abbandonati.

«Il rispetto dell’ambiente e del decoro del nostro paese è una responsabilità che riguarda tutta la comunità – dichiara il sindaco Massimo Porotti – Grazie al lavoro degli uffici comunali e al sistema di videosorveglianza siamo riusciti a ricostruire con precisione quanto accaduto e a individuare il responsabile di questo episodio. L’abbandono dei rifiuti non è un fatto isolato o privo di conseguenze: ha un costo concreto per tutta la collettività, in termini di pulizia, sicurezza e qualità degli spazi pubblici che viviamo ogni giorno. Continueremo a investire in strumenti di controllo del territorio e a non tollerare comportamenti di questo tipo, perché Biandronno merita di essere curata e rispettata da chi la abita e da chi la frequenta».

Il Comune rinnova infine l’invito ai cittadini a utilizzare correttamente i servizi di raccolta e conferimento dei rifiuti, e a segnalare eventuali situazioni di degrado, contribuendo così alla salvaguardia del territorio e al mantenimento del decoro cittadino.