Malpensafiere capitale italiana del tessile tecnico: nel 2027 arriva l’Advanced Textiles Meetings

Camera di Commercio di Varese, Confindustria Varese, Confartigianato Imprese Varese e la società francese ABE (Advanced Business Events) hanno siglato questa mattina l‘accordo di collaborazione per la realizzazione di Advanced Textiles Meetings Varese 2027 (A.T.M. Varese 2027), la prima edizione italiana di una convention B2B internazionale dedicata al tessile tecnico. L’evento si svolgerà l’8 e il 9 giugno 2027 a MalpensaFiere.

Galleria fotografica A Varese l’accordo su l’Advanced Textiles Meetings 4 di 7

Non una fiera tradizionale, ma un incontro tra business

Non si tratterà di una fiera tradizionale, ma di due giornate di incontri d’affari concentrati tra imprese italiane, europee ed extra-europee. Il modello è quello sperimentato da ABE con CITEXT, l’International Business Convention for Technical Textiles and Soft Functional Materials che l’azienda organizza ogni due anni a Troyes, in Francia (la prossima edizione è in programma il 29 e 30 settembre 2026): solo nel 2024 l’appuntamento francese ha messo in contatto più di 3.000 incontri d’affari mirati tra oltre 200 aziende internazionali. A Malpensa arriverà lo stesso sistema di matchmaking “à la carte” e di speed networking, pensato per far incontrare direttamente i grandi committenti con i fornitori della filiera.

L’area espositiva occuperà circa 1.000 metri quadri e ospiterà incontri B2B, workshop tecnici e panel tematici con operatori provenienti da oltre 10 Paesi, tra cui Germania, Svizzera, Austria e Francia, selezionati attraverso il network internazionale di ABE. Camera di Commercio metterà inoltre a disposizione uno spazio collettivo istituzionale di circa 200 metri quadri, il “Varese Pavillon“, che ospiterà fino a 30 aziende del territorio selezionate insieme a Confindustria e Confartigianato, ciascuna con una postazione di lavoro, un’agenda di appuntamenti personalizzata e l’accesso alla piattaforma di matching.

«Si tratta di un’occasione preziosa di visibilità per la nostra industria di settore e per tutto il made in Italy, la cui sola programmazione è un riconoscimento alla crescita di una vocazione del territorio nello specifico comparto del tessile-abbigliamento tecnico», ha dichiarato Giuseppe Tronconi, presidente del Gruppo Tessile e Abbigliamento di Confindustria Varese, che ha definito il progetto «fortemente voluto da Confindustria Varese e sostenuto con convinzione all’interno degli organi della Camera di Commercio». L’iniziativa, ha spiegato, si inserisce nel Piano #Varese2050 in termini di attrattività del territorio e di sviluppo di nuovi rapporti di filiera, e punta a coinvolgere sia l’intera filiera produttiva – finissaggio, tintoria, tessitura, confezionamento e meccanotessile – sia i buyer dei settori di applicazione del tessile tecnico: aerospazio, agricoltura, industria alimentare, automotive, edilizia, abbigliamento, trasporti, medicale, protezione e sicurezza, sport e tempo libero.

Il presidente di Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, ha collegato l’accordo al Programma Pluriennale 2023-2028 dell’ente, che individua nella sostenibilità una missione fondamentale, e al percorso “MalpensaFiere SustainHubility“, che punta a fare del centro fieristico un riferimento per l’economia circolare e la promozione del territorio. Vitiello ha citato anche il protocollo d’intesa firmato il 20 gennaio 2026 con la Casa Circondariale di Busto Arsizio per il recupero di scarti tessili, espressione della vocazione sociale del comparto.

Anche Confartigianato Imprese Varese ha sottolineato il valore dell’operazione per le piccole e medie imprese del territorio. «Il tessile tecnico e sostenibile non è una scommessa sul futuro, è già un patrimonio del nostro territorio» ha spiegato Sara Bartolini, che ha firmato a nome del presidente Paolo Rolandi, l’accordo e ha ricordato il ruolo del Centro Studi Imprese Territorio e del FaberLab di Origgio nell’accompagnare le imprese nella riconversione produttiva.

Stéphane Castet, CEO di ABE, ha spiegato che la scelta di Varese nasce dal peso industriale della Lombardia e della provincia: «Siamo entusiasti di lanciare questa prima edizione in Italia, un Paese dalla straordinaria tradizione manifatturiera». L’evento metterà al centro tre temi: sostenibilità ed economia circolare, innovazione nei materiali – tra cui gli smart textiles – e responsabilità, intesa come valorizzazione di talenti e competenze.

A.T.M. Varese 2027 avrà cadenza biennale: Camera di Commercio, tramite PromoVarese, si è già candidata a ospitare anche l’edizione 2029: a farlo, in conferenza stampa, è stata direttamente la segretaria generale della Camera di Commercio Anna Deligios, che ha illustrato le potenzialità di Malpensafiere e della azienda speciale Promovarese che la gestisce.