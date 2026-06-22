Ad Albizzate la festa di fine anno sociale di Famiglie per l’Accoglienza

Torna la tradizionale festa di fine anno sociale dell’associazione Famiglie per l’Accoglienza di Varese. Sabato 27 giugno la comunità si ritroverà ad Albizzate, presso la parrocchia di Sant’Alessandro all’oratorio San Paolo in via Montello, per un pomeriggio che unisce momenti di riflessione a un’occasione di convivialità aperta a tutti.

Il programma del pomeriggio

L’appuntamento principale è fissato per le ore 18, quando si terrà un momento di condivisione incentrato sulla memoria storica dell’associazione. Durante l’incontro verranno ricordati i passi compiuti e le figure di riferimento che hanno segnato la storia di questa realtà legata all’affido e all’adozione.

I rappresentanti storici del sodalizio ricorderanno in particolare la figura di Mariella Scardovi, serva di Dio e nota educatrice. Scardovi fu la fondatrice della Casa per Accoglienza San Giuseppe e Santa Rita, una struttura che ancora oggi a Castel Bolognese, con il nome di “Casa Novella”, prosegue la sua attività rispondendo ai bisogni del territorio con la stessa passione originaria.

Attività per i bambini e cena insieme

Gli organizzatori hanno pensato anche alle necessità delle famiglie con figli piccoli. In contemporanea con l’incontro delle ore 18 sarà infatti attivo un servizio di babysitting per consentire ai genitori di seguire la conferenza in tutta tranquillità.

La giornata si chiuderà con un momento conviviale a base di una grigliata serale offerta dall’associazione a tutti i partecipanti. L’ingresso all’evento è libero e gratuito, ma per questioni organizzative legate alla cena è gradita la conferma di partecipazione via email all’indirizzo segreteria.varese@famiglieperaccoglienza.it.