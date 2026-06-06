Azzate
Ad Azzate debutta la ventunesima edizione di Musica nelle residenze storiche
Domenica 7 giugno il primo concerto della Rassegna si terrà a Villa Bossi Benizzi Tettoni Castellani, il municipio, alle ore 21.00 e propone musiche di Dvořák, Massenet, Kreisler e Tchaikovsky
07 Giugno 2026
Domenica 7 giugno prende il via ad Azzate la ventunesima edizione di Musica nelle residenze storiche. Il primo concerto si terrà a Villa Bossi Benizzi Tettoni Castellani, il municipio, alle ore 21.00 e propone un viaggio musicale tra pezzi romantici da salotto, con musiche di Dvořák, Massenet, Kreisler e Tchaikovsky, interpretate da Joaquin Palomares e Carlos Apellaniz.
Villa Bossi Benizzi Tettoni Castellani, con i suoi saloni eleganti e il giardino, diventa per una sera il palcoscenico ideale per un concerto che punta a unire l’ascolto musicale alla bellezza dell’architettura e dell’arte locale.
Il duo Joaquin Palomares e Carlos Apellaniz propone un repertorio di grande eleganza, spaziando da Dvořák a Massenet, da Kreisler a Tchaikovsky.
L’ingresso al concerto è gratuito.
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