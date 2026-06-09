Ad Azzate va in scena “Dai Ruggenti ai Roventi”, viaggio tra musica e letteratura degli anni Venti e Trenta

Venerdì 12 giugno alle 21 il gruppo Grande Orfeo propone uno spettacolo tra jazz, Art Déco e letteratura del periodo tra le due guerre. Sul palco musicisti e interpreti guidati da Mario Chiodetti. Ingresso libero

Venerdì 12 giugno alle ore 21, a Villa Benizzi Castellani ad Azzate, andrà in scena “Dai Ruggenti ai Roventi”, spettacolo musicale e letterario del gruppo Grande Orfeo dedicato agli anni tra le due guerre mondiali.

«È un viaggio tra musica e letteratura degli anni Venti e Trenta, quando imperava l’Art Déco e dall’America arrivavano il jazz e nuovi balli come il charleston e il foxtrot», spiega Mario Chiodetti, che sarà sul palco insieme a Maura Tombolato nelle parti recitate.

La formazione sarà completata dal soprano brasiliano Daiane Scales, dal pianista Francesco Miotti, dalla vocalist Rayssa Lissandrello e dal chitarrista Andrea Rota. Il programma proporrà brani celebri come Dream a Little Dream of Me, In a Sentimental Mood, Minnie the Moocher e un omaggio ai cento anni di Turandot con Signore ascolta, alternati a testi di Guido da Verona, Irene Brin, Sergio Tofano e Umberto Notari.

«Grande Orfeo è attivo da oltre vent’anni sul territorio con spettacoli che uniscono musica, poesia e costume, recuperando anche repertori dimenticati grazie alla mia raccolta di spartiti d’epoca», conclude Chiodetti. L’ingresso è libero.