Addio a Felice Ballinari, storico esponente dell’alpinismo luinese

Il mondo dell’alpinismo luinese piange Felice Ballinari, scomparso nella notte di venerdì 5 giugno dopo una malattia incurabile.

Figura nota e stimata, Ballinari è stato per anni un assiduo collaboratore della sezione di Luino del Club alpino italiano, in particolare nelle attività giovanili, e accompagnatore delle escursioni sezionali.

A darne notizia è stata la stessa sezione del Cai, che ha espresso vicinanza ai figli Monica e Stefano per la perdita del padre.

I funerali si svolgeranno martedì 9 giugno alle 14.30 nella chiesa di San Bartolomeo a Castelrotto, in territorio elvetico. Chi desidera dare un ultimo saluto potrà farlo sabato 7 giugno, dalle 14 alle 16, presso l’Oratorio della Beata Vergine di Madonna del Piano (Svizzera).