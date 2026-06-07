Addio a Felice Ballinari, storico esponente dell’alpinismo luinese
Figura nota e stimata, Ballinari è stato per anni un assiduo collaboratore della sezione di Luino del Club alpino italiano, in particolare nelle attività giovanili, e accompagnatore delle escursioni sezionali
Il mondo dell’alpinismo luinese piange Felice Ballinari, scomparso nella notte di venerdì 5 giugno dopo una malattia incurabile.
Figura nota e stimata, Ballinari è stato per anni un assiduo collaboratore della sezione di Luino del Club alpino italiano, in particolare nelle attività giovanili, e accompagnatore delle escursioni sezionali.
A darne notizia è stata la stessa sezione del Cai, che ha espresso vicinanza ai figli Monica e Stefano per la perdita del padre.
I funerali si svolgeranno martedì 9 giugno alle 14.30 nella chiesa di San Bartolomeo a Castelrotto, in territorio elvetico. Chi desidera dare un ultimo saluto potrà farlo sabato 7 giugno, dalle 14 alle 16, presso l’Oratorio della Beata Vergine di Madonna del Piano (Svizzera).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.