Addio a Flavia Brusa, una vita spesa per il volontariato tra Gazzada Schianno ed Albizzate

La comunità di Gazzada Schianno, e con essa il mondo del volontariato locale, si stringe nel dolore per la scomparsa di Flavia Brusa, spentasi all’età di 76 anni dopo aver combattuto contro una malattia. La notizia ha suscitato profonda commozione non solo in paese: Flavia era molto conosciuta e stimata per il suo instancabile impegno sociale e la sua straordinaria generosità.

Per oltre un decennio, Flavia Brusa ha ricoperto con dedizione il ruolo di segretaria della Pro Loco di Gazzada Schianno, portando la sua energia e la sua capacità organizzativa al servizio delle iniziative del paese. Un legame con il territorio che affondava le radici anche nel passato, data la sua precedente e altrettanto preziosa collaborazione con la Pro Loco di Albizzate. Ma il suo raggio d’azione nel tessuto sociale non si esauriva qui: attiva frequentatrice dell’Avis e presenza costante all’oratorio di Gazzada, Flavia ha lasciato un segno indelebile in chiunque l’abbia incrociata lungo il cammino, lasciando in eredità il ricordo del suo perenne sorriso e di una disponibilità d’animo non comune.

In queste ore si susseguono senza sosta i messaggi di cordoglio da parte delle tante associazioni con cui ha collaborato e dei tantissimi cittadini che hanno voluto tributarle un ultimo pensiero affettuoso. A piangere la sua scomparsa sono la figlia Francesca con Matteo, la nipote Sofia, i parenti e la fitta rete di amici che le sono stati vicini.

I funerali saranno celebrati proprio questo pomeriggio, mercoledì 3 giugno, alle ore 15.00 nella Chiesa Parrocchiale di Gazzada. La funzione sarà preceduta alle ore 14.45 dalla recita del Santo Rosario. Al termine delle esequie, il corteo funebre proseguirà in auto verso il cimitero cittadino per la tumulazione.