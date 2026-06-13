Addio a Mariangela Mara, madre del nostro ex collega Stefano D’Adamo

Un grave lutto ha colpito il nostro ex collega Stefano D’Adamo, per diversi anni “voce” di VareseNews da Busto Arsizio. Questa mattina – sabato 13 giugno – è scomparsa sua mamma, Mariangela Mara, ricoverata da qualche tempo all’ospedale cittadino.

La signora Mariangela sarà visitabile alla “Sala Michelangelo” delle onoranze funebri Fratelli Ferrario (via Marco Polo 14 a Busto) sia sabato (15,45 – 18,30), sia domenica (9 – 12; 15 – 18) sia lunedì (8,30 – 15,30). Lunedì 15 giugno alle 16 si terrà la cerimonia di benedizione del corpo presso la “Sala Caravaggio”.

Tutta la redazione di VareseNews si stringe a Stefano, al padre, al fratello e a tutta la famiglia D’Adamo-Mara in questo momento di dolore.