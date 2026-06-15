Addio a Sabrina Saporiti, il suo sorriso si è spento troppo presto
L'avvocato di Varese era figlia di Franca, compagna dello storico e critico d'arte Silvano Colombo. I funerali oggi pomeriggio nella chiesa di Padre Kolbe
Varese piange la scomparsa di Sabrina Saporiti, avvocato, scomparsa a soli 54 anni: a darne il triste annuncio sono la mamma Franca, la sorella Elisa, Silvano, Riccardo e Frida.
Tra chi piange la perdita del suo sorriso c’è anche Silvano Colombo, già direttore della Biblioteca Civica di Varese, studioso e critico d’arte, autore di numerosi volumi sul patrimonio artistico e culturale del territorio: un vero punto di riferimento per la cultura varesina. Per Colombo, Sabrina era a tutti gli effetti una figlia: sua madre Franca è la sua compagna di vita, ed Elisa, la sorella di Sabrina, ha curato la grafica di uno dei suoi libri. Un vero legame di famiglia, dunque, oltre che di affetto profondo.
I funerali si terranno oggi, lunedì 15 giugno, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Padre Kolbe, in viale Aguggiari 140 a Varese. Alle 14 è prevista la recita del Santo Rosario. Alla famiglia le condoglianze della redazione di Varesenews
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