Addio a Sabrina Saporiti, il suo sorriso si è spento troppo presto

Varese piange la scomparsa di Sabrina Saporiti, avvocato, scomparsa a soli 54 anni: a darne il triste annuncio sono la mamma Franca, la sorella Elisa, Silvano, Riccardo e Frida.

Tra chi piange la perdita del suo sorriso c’è anche Silvano Colombo, già direttore della Biblioteca Civica di Varese, studioso e critico d’arte, autore di numerosi volumi sul patrimonio artistico e culturale del territorio: un vero punto di riferimento per la cultura varesina. Per Colombo, Sabrina era a tutti gli effetti una figlia: sua madre Franca è la sua compagna di vita, ed Elisa, la sorella di Sabrina, ha curato la grafica di uno dei suoi libri. Un vero legame di famiglia, dunque, oltre che di affetto profondo.

I funerali si terranno oggi, lunedì 15 giugno, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Padre Kolbe, in viale Aguggiari 140 a Varese. Alle 14 è prevista la recita del Santo Rosario. Alla famiglia le condoglianze della redazione di Varesenews