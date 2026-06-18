Addio a Vittorio Macchi, storico protagonista del calcio locale
Aveva 80 anni. Sabato mattina i funerali a Lissago, poi la cremazione a Giubiano. Il ricordo affettuoso dei suoi ex ragazzi
Il mondo del calcio dilettantistico della provincia di Varese piange la scomparsa di Vittorio Macchi, mancato all’età di 80 anni. Molto conosciuto nell’ambiente sportivo locale, Macchi è stato per lunghi anni un punto di riferimento per tanti appassionati e giovani calciatori del territorio, tra cui i suoi ex ragazzi che in queste ore lo ricordano con profondo affetto.
A darne il triste annuncio sono la moglie Maria, i figli Patrizia e Silvio, la nuora Daniela, il genero Alessandro, i nipoti Martina, Alessia, Ivan, Christian e Giulia, uniti a tutti i parenti. Oltre ai familiari, lo piangono i numerosi amici, i colleghi di lavoro e l’intera comunità sportiva varesina.
I funerali si svolgeranno sabato 20 giugno 2026 alle ore 10:30 nella Chiesa Parrocchiale di San Carlo Borromeo a Lissago (Varese). Al termine della cerimonia sul sagrato, la salma proseguirà verso il tempio crematorio di Giubiano. I familiari rivolgono un ringraziamento anticipato a tutte le persone che prenderanno parte alle esequie per l’ultimo saluto.
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