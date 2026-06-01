Addio ad Ernesto Sacchi, il volto buono del volontariato a Carnago

La mattina del 30 maggio 2026 è scomparso Ernesto Sacchi. Una notizia che ha colpito profondamente Carnago e tutte quelle realtà associative che, per decenni, hanno avuto in lui un punto di riferimento silenzioso ma insostituibile.

«Con Ernesto se ne va non solo un volontario esemplare, ma una persona che ha saputo trasformare il servizio agli altri in uno stile di vita: una presenza costante, discreta, lontana dai riflettori ma sempre pronta a mettersi a disposizione»scrivono dal consiglio direttivo di Avis.

È sol una delle sigle a cui ha dato un contributo. Per oltre cinquant’anni infatti il suo nome è stato legato ad AVIS, AIDO, CAI, alla Parrocchia e al Rione.

«Generazioni di donatori ricordano il suo sorriso rassicurante al Punto AVIS dell’ospedale di Varese, dove per anni ha accolto chi si avvicinava per la prima volta alla donazione, aiutandolo a superare dubbi e timori. Ernesto aveva una qualità rara: sapeva far sentire importante ogni persona che incontrava. Non cercava riconoscimenti e non amava parlare dei propri meriti. Preferiva ascoltare, incoraggiare, dare l’esempio. Anche dopo aver ricoperto incarichi di responsabilità in diverse associazioni, ha continuato a vivere il volontariato con la stessa semplicità e lo stesso entusiasmo degli inizi».

«La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare, ma anche un’eredità preziosa: Ernesto ci ha insegnato che una comunità cresce grazie a chi dedica tempo, energie e cuore agli altri senza aspettarsi nulla in cambio. Ci ha ricordato che il volontariato non è fatto solo di grandi gesti, ma di una presenza quotidiana, fedele e generosa. A lui va il nostro grazie più sincero per tutto ciò che ha donato alla comunità. Il suo esempio continuerà a vivere nelle associazioni che ha servito, nelle persone che ha aiutato e in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ciao Ernesto, e grazie per la tua vita spesa per gli altri».