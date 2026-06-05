Perchè Varese è fanalino di coda in Lombardia per l’addizionale Irpef? La spiegazione dell’assessora Buzzetti

La soglia di esenzione dell’addizionale comunale IRPEF a Varese è ferma a 8mila euro di reddito imponibile. Quindicimila euro in meno rispetto a Milano, dove l’esenzione arriva fino a 23mila. I numeri, emersi dallo studio della UIL nazionale, sono confermati dall’assessora al bilancio del Comune di Varese, Cristina Buzzetti, che a VareseNews spiega le ragioni di una scelta che scelta, in realtà, non è mai stata: «L’abbiamo ereditata dall’amministrazione precedente nel 2016 e non siamo stati ancora in grado di alzarla».

La soglia di 8mila euro resiste dunque da oltre un decennio ed è cominciata con l’amministrazione di centrodestra: «Nel primo mandato Galimberti la situazione del bilancio non ce lo ha consentito – spiega Buzzetti – E nel secondo mandato situazione internazionale e tagli non ci hanno permesso al momento di cambiare le cose».

“Una boccata di ossigeno”

Al di là dei confronti con gli altri capoluoghi lombardi, Palazzo Estense difende il ruolo dell’addizionale IRPEF nelle casse comunali. «Onestamente, per noi è una bella boccata di ossigeno – spiega Buzzetti – È un importo certo, che quindi permette di assicurare i servizi, e non ha i rischi di incasso che abbiamo con altre voci, come ad esempio la TARI. Noi abbiamo deciso, in ottiche di riduzione, di fare altre scelte: come i nidi gratis, la gratuità ai mezzi pubblici per i disabili, oppure tenere calmierati i buoni pasti a scuola. Ci sembrava un modo per essere più vicini alle categorie di cittadini più fragili».

Un argomento comprensibile sul piano della gestione finanziaria, ma che non toglie quanto denunciato dalla UIL: a Varese chi guadagna 15mila euro paga già l’addizionale per gli importi che superano gli 8mila, mentre a Milano, Mantova, Lecco, Lodi e Pavia non versa ancora nulla.

La platea si è ridotta

L’assessora segnala anche un elemento spesso trascurato nel dibattito: la base dei contribuenti soggetti all’addizionale comunale si è progressivamente assottigliata. «Chi ha partita IVA in regime forfettario non paga l’addizionale – ricorda Buzzetti – e nemmeno i lavoratori frontalieri». Il risultato è che oggi a contribuire sono soprattutto lavoratori dipendenti, pensionati e qualche professionista ed imprenditore: una platea più ristretta, e tendenzialmente quella con meno margini economici.

La battaglia dei sindacati

La UIL, che aveva già sollevato la questione nello studio nazionale, non si ferma. Il segretario di Varese Antonio Massafra aveva parlato di «scelta iniqua e ingiustificabile», chiedendo un confronto urgente con l’amministrazione per alzare le franchigie e introdurre criteri di progressività, sul modello di quanto già fatto da Mantova, Lodi e Pavia. Per ora però da Palazzo Estense arriva, più ancora che un impegno in quella direzione, la conferma che il problema esiste, e che per il momento non ha soluzione.