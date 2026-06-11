Affido familiare e vicinanza solidale, a Cislago una serata per conoscere le opportunità di accoglienza

Una serata per raccontare il valore dell’accoglienza familiare e far conoscere gli strumenti che possono aiutare bambini, ragazzi e famiglie in momenti di difficoltà. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico “Accogliere, sostenere, crescere”, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale del Saronnese in collaborazione con il Servizio Affidi d’Ambito gestito dalla Cooperativa Proges. L’appuntamento è in programma mercoledì 17 giugno alle 21 a Villa Isacchi di Cislago.

L’iniziativa nasce con l’intento di avvicinare i cittadini al tema dell’affido familiare e della vicinanza solidale, due strumenti che consentono di sostenere minori e famiglie in situazioni di fragilità. L’affido riguarda bambini e adolescenti la cui famiglia d’origine sta attraversando un periodo di difficoltà temporanea, mentre la vicinanza solidale si traduce in piccoli aiuti concreti e quotidiani rivolti ai nuclei familiari che necessitano di supporto.

Crescere in una famiglia

L’incontro si inserisce nel programma nazionale P.I.P.P.I. e segue le indicazioni del Piano Sociale Nazionale 2024-2026. L’obiettivo dell’affido è offrire ai minori un ambiente familiare capace di garantire crescita, relazioni e stabilità affettiva, evitando per quanto possibile il ricorso all’inserimento in comunità.

«L’affido restituisce ai ragazzi il calore di una casa, la stabilità di legami affettivi personalizzati e la bellezza dei piccoli gesti quotidiani», spiegano i responsabili dell’Ambito Sociale del Saronnese.

Nuove campagne per promuovere la cultura dell’accoglienza

L’Ambito ha annunciato l’avvio di nuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere sempre più la cultura dell’accoglienza e offrire occasioni di incontro e approfondimento a chi desidera avvicinarsi a queste esperienze di solidarietà.

«L’affido familiare è un atto d’amore e una risposta concreta che mette al centro i desideri e i bisogni dei bambini. Offre loro la possibilità di crescere in un nido accogliente e sicuro, preservandoli dall’esperienza della comunità e regalando loro la serenità di relazioni familiari stabili» spiega Matteo Fabris, assessore ai Servizi sociali del Comune di Saronno con delega alla presidenza dell’Assemblea dei sindaci dell’Ambito territoriale sociale del Saronnese.

Testimonianze e racconti dal territorio

La serata sarà condotta da Luca Chieregato, scrittore, attore e cantastorie, che accompagnerà il pubblico in una riflessione sul tema dell’inclusione. Seguiranno le testimonianze di alcune famiglie affidatarie del territorio, che racconteranno la propria esperienza diretta.

L’incontro fa parte di un percorso di sensibilizzazione già avviato nei comuni dell’Ambito Sociale del Saronnese, che comprende anche iniziative culturali e attività rivolte a famiglie e bambini.

Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay