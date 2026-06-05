Aggredisce un uomo in strada e poi si scaglia contro i poliziotti: arrestato 40enne a Como
L'intervento della Polizia in via Varesina dopo una segnalazione. Un agente è rimasto ferito e ha riportato una prognosi di dieci giorni.
Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di giovedì a Como, dove la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tedesco di 40 anni, senza fissa dimora in Italia, accusato di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.
L’episodio è avvenuto intorno alle 18 in via Varesina, dove le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenute a seguito della segnalazione di un uomo molesto in strada.
Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso il quarantenne mentre stava aggredendo fisicamente un altro uomo, colpendolo con pugni alla nuca. Nel tentativo di interrompere l’aggressione e riportare la situazione alla calma, i poliziotti sono stati a loro volta presi di mira dall’uomo, che avrebbe reagito con calci e pugni nei confronti degli operatori.
Dopo una colluttazione e non senza difficoltà, gli agenti sono riusciti a bloccare il quarantenne e a condurlo in Questura per gli accertamenti del caso. Dagli approfondimenti è emerso che l’uomo risultava già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e di polizia.
Al termine delle procedure è stato arrestato con le accuse di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le proprie generalità.
Uno dei poliziotti intervenuti ha riportato un trauma al ginocchio e al polso, con una prognosi di dieci giorni.
Informato dell’accaduto, il pubblico ministero di turno ha disposto il giudizio direttissimo, fissato per questa mattina davanti al Tribunale di Como.
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