Agricoltura e sfide europee, confronto ad Arcisate con l’europarlamentare Isabella Tovaglieri

Il futuro del settore agricolo europeo e la tutela delle eccellenze locali sono stati al centro di un dibattito che ha unito istituzioni e operatori del territorio. L’azienda agricola Bergamaschi di Arcisate ha ospitato un incontro per fare il punto sulle sfide cruciali del comparto, dalla Politica Agricola Comune (PAC) fino alle preoccupazioni per l’accordo commerciale Mercosur.

Il confronto sulle politiche europee

Il dialogo ha visto la partecipazione dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri, che ha analizzato lo scenario comunitario e ascoltato le istanze dei produttori della zona. Al centro della discussione la necessità di attuare politiche europee che sappiano garantire una reale competitività alle imprese del territorio, proteggendo il lavoro della terra dalle spinte del mercato globale.

«È fondamentale difendere il settore primario europeo – la posizione espressa dall’europarlamentare Isabella Tovaglieri – ed è necessario mettere in campo politiche che garantiscano competitività alle imprese agricole e salvaguardino le eccellenze del territorio». Tra i temi più caldi c’è proprio il trattato con i Paesi del Sudamerica, visto con forte preoccupazione per il rischio di una concorrenza sbilanciata a causa di standard produttivi differenti rispetto a quelli imposti in Europa.

La voce dei produttori locali

All’appuntamento ha preso parte anche Cristian Posteraro, fondatore della realtà social Trattoristi Lombardi, che raccoglie una comunità di oltre 16 mila follower. Dal mondo degli operatori è emerso l’appello a rimettere l’agricoltura al centro delle priorità strategiche di Bruxelles, aumentando i sostegni e stabilendo regole commerciali più eque.

«L’Unione Europea deve tornare a considerare l’agricoltura una priorità strategica – l’analisi di Cristian Posteraro, fondatore di Trattoristi Lombardi – rafforzando gli strumenti di sostegno alle imprese agricole e garantendo condizioni di mercato più eque per i produttori italiani ed europei». Secondo Posteraro, gli strumenti attuali come la PAC vanno difesi e migliorati per tutelare il reddito di chi lavora, preservare l’ambiente e assicurare la qualità del cibo.

Un canale aperto tra istituzioni e territorio

Il tavolo di Arcisate ha confermato l’importanza di mantenere un canale di comunicazione diretto tra chi definisce le norme a livello comunitario e chi vive quotidianamente la realtà dei campi. La sinergia tra rappresentanti politici e operatori rimane la via principale per costruire tutele concrete e valorizzare la sovranità alimentare del continente.