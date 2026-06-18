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Busto Arsizio/Altomilanese

Al Black Inside di Lonate Ceppino una serata tra le colonne sonore del thriller all’italiana

“Banda Sonora – Milano Suona" è il titolo, accompagnato anche dalla presentazione del libro “Non si sevizia un paperino – Le foto ritrovate”

Generico 15 Jun 2026

Venerdì 20 giugno alle 21.30 il circolo Black Inside di Lonate Ceppino ospiterà una serata dedicata al cinema di genere e alla musica da film.

L’appuntamento, promosso da Bloodbuster, prevede il concerto “Banda Sonora – Milano Suona”, un viaggio attraverso le colonne sonore del thriller all’italiana. Sul palco si esibiranno Luca Pasqua (chitarra), Maria Vittoria Boemi (voce), Gabriele Bernardi (tastiere), Roby Ferrante (basso) e Giuseppe Sangiorgio (batteria).

Nel corso della serata è anche prevista la presentazione del libro “Non si sevizia un paperino – Le foto ritrovate”, volume dedicato al celebre film diretto da Lucio Fulci, tra le opere più rappresentative del cinema thriller italiano degli anni Settanta.

L’evento si terrà al Black Inside, in via 1° Maggio 2 a Lonate Ceppino. L’ingresso è riservato ai soci con tessera CSEN.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 5430118 (solo WhatsApp).

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Pubblicato il 18 Giugno 2026
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