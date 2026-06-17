Al Castello di Masnago la presentazione del catalogo di Giuseppe Portella e una visita guidata al buio

Nuovo fine settimana di appuntamenti culturali al Museo d’arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago. Il polo espositivo varesino si prepara a ospitare due momenti dedicati all’approfondimento artistico e all’inaugurazione di nuovi progetti espositivi, proseguendo la linea di valorizzazione delle collezioni civiche impressa dai Musei cittadini.

Il primo evento in calendario è fissato per venerdì 19 giugno 2026, alle ore 20.30, con la presentazione ufficiale del catalogo della mostra “Passaggio alla luce”, firma dell’artista Giuseppe Portella. L’esposizione, che raccoglie una cinquantina di opere incentrate sulla ricerca e sul tema della luce in dialogo con le architetture del castello, si arricchirà per l’occasione di un’esperienza insolita: una speciale visita guidata che si svolgerà al buio, pensata per far risaltare l’impatto visivo delle installazioni all’interno delle sale museali. L’iniziativa è aperta alla partecipazione di tutto il pubblico.

Sabato l’inaugurazione della mostra fotografica

Il programma del fine settimana proseguirà il giorno successivo, sabato 20 giugno alle ore 18.00, con l’inaugurazione della nuova mostra fotografica intitolata “DETACH beyond the body”, firmata dal fotografo Tiziano Magni.

L’evento si inserisce nel più ampio percorso di rinnovamento e ampliamento dell’offerta dei Musei Civici che ha visto, nei giorni scorsi, anche il debutto del nuovo allestimento esterno dedicato alla Collezione Orsini.

Informazioni utili e logistica

Il Castello di Masnago si trova in via Cola di Rienzo a Varese. Per il pubblico che intende raggiungere la struttura in auto, l’organizzazione indica come area di sosta consigliata il parcheggio situato in via Monguelfo.

Per consultare ulteriori dettagli sui singoli progetti espositivi, gli orari di apertura e le attività collaterali è possibile visitare il sito internet ufficiale dei musei cittadini all’indirizzo www.museivarese.it.