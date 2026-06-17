Al Castello Sforzesco di Milano l’omaggio ai Beatles con “Revolver”

Venerdì 3 luglio 2026, sul palco del Castello Sforzesco di Milano, torna a suonare la musica dei Beatles in occasione dei 60 anni di REVOLVER, album che più di altri ha cambiato la storia della musica, alimentando il mito dei Fab Four.

Lo spettacolo inedito, prodotto da i Distratti Eventi & Servizi, sarà raccontato da Luca de Gennaro, giornalista musicale e voce di Radio Capital, e suonato per la prima volta integralmente dal vivo da una superband formata da Alessandro Grazian (Torso Virile Colossale, L’Orchestrina di Molto Agevole); Lorenzo Fornabaio (Baustelle); Filippo Caretti (Lucio Corsi); Alberto Bazzoli (Baustelle), Niccolò Fornabaio (The Leading Guy) e Enrico Gabrielli (Calibro 35, L’Orchestrina di Molto Agevole), accompagnati nel viaggio beatlesiano dal Quartetto Ghedini, ensemble di musica da camera, e dal sitar di Leo Vertunni. Un collage di foto, il logo dell’etichetta discografica e una sola parola: REVOLVER.

Così si presentava alla sua uscita nel 1966 uno degli album più importanti della storia, che segna la svolta psichedelica dei Beatles.

La decisione di interrompere l’attività dal vivo e di comporre canzoni non destinate all’esecuzione in concerto permise ai Beatles di liberare la propria creatività e di spingersi verso una sperimentazione senza precedenti, sfruttando le nuove tecnologie dell’epoca: registrazioni al contrario, effetti elettronici e altri espedienti tecnici impossibili da riprodurre su un palco nel 1966. Il risultato fu Revolver, un capolavoro rivoluzionario e in anticipo sui tempi, che ha influenzato profondamente la musica delle generazioni successive e che, per sessant’anni, non è mai stato eseguito integralmente dal vivo.

La prima parte dello spettacolo sarà affidata allo storytelling di Luca de Gennaro e all’esecuzione dell’intera tracklist di Revolver per poi proseguire con brani più e meno noti dei Beatles, in un viaggio storico e sonoro inedito ed entusiasmante.

REVOLVER, IL CAPOLAVORO DEI BEATLES DAL VIVO, è un appassionato omaggio ai Beatles e alla loro eredità: un fenomeno musicale, sociale e di costume che ha contribuito a plasmare il mondo contemporaneo.

Biglietti: https://www.mailticket.it/evento/52823/revolver