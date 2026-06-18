Al Castello Visconteo di Somma Lombardo il concerto benefico “Al chiaro di Luna” contro la violenza sulle donne

La musica lirica si mette al servizio della solidarietà con “Al chiaro di Luna”, il concerto benefico in programma venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il Castello Visconteo di San Vito di Somma Lombardo. L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Calliope Musica e Voci d’Arte e sostiene la Casa delle Donne “Anna Andriulo” di Gallarate APS-ETS, realtà impegnata nell’accoglienza e nel supporto delle donne vittime di violenza.

L’evento nasce con un messaggio preciso: dare voce a chi spesso non riesce a farsi ascoltare e mantenere alta l’attenzione sul tema dei femminicidi e della violenza di genere, fenomeni che continuano a segnare drammaticamente l’attualità.

La musica come strumento di sensibilizzazione

In uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico del territorio, il pubblico potrà assistere a un concerto che unisce la bellezza del repertorio operistico a una forte finalità sociale.

La serata proporrà alcune delle più celebri arie della tradizione lirica italiana, con musiche tratte dalle opere di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti. Un programma pensato per coinvolgere appassionati e semplici curiosi, valorizzando il potere universale della musica come veicolo di riflessione e partecipazione.

Gli artisti sul palco

Ad interpretare il concerto saranno artisti di consolidata esperienza nel panorama lirico:

Laura Scotti, soprano

Tiziana Sbalchiero, mezzosoprano

Antonio Buono, tenore

Giancarlo Razionale, baritono

Al pianoforte accompagnerà i cantanti la maestra Debora Mori.

La direzione artistica è affidata a Tiziana Sbalchiero, mentre la conduzione della serata sarà curata da Emanuele Maggioni.

Un aiuto concreto alla Casa delle Donne

L’ingresso al concerto sarà a offerta libera, con l’intero ricavato destinato alle attività della Casa delle Donne “Anna Andriulo” di Gallarate, associazione che opera per sostenere le donne vittime di violenza e promuovere percorsi di tutela, ascolto e autonomia.

L’obiettivo della serata è coniugare cultura e solidarietà, offrendo al pubblico un’occasione per contribuire concretamente a una causa di grande rilevanza sociale.

Gli organizzatori consigliano la prenotazione, considerata la capienza limitata della location.

Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 347 4674724.