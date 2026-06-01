Al Centro Anziani di Maccagno con Pino e Veddasca “Storia di Otto” con Caludio Marzanati

Giovedì 04 giugno 2026 con inizio alle ore 20:45, l’associazione di Volontariato Solidarietà ODV ospita – nella sede di Via Mameli 2 a Maccagno – Claudio Marzanati, scrittore germignaghese giunto alla sua seconda fatica libraria.

“Storia di Otto – Una vita tra le dita” (edito nel 2026 con i i tipi di Youcanprint editore) il titolo di quello che, a tutti gli effetti, resta una sapiente miscela tra un romanzo e una storia realmente vissuta. In breve, la trama.

Dopo il ricovero in ospedale di un signore tedesco, questi inizia il racconto di una vita che pare uscita da un film. Nato durante il periodo del nazismo ne vive tutte le aberrazioni: poi, a guerra conclusa, si trova solo con un’anziana prozia. Da adulto gira l’Europa come tecnico minerario: sono anni di soddisfazioni lavorative. ma privi di affetti. A Barcellona nel 1982 l’incontro con Angelica, che gli cambia la vita. Donna bellissima di cui lui si innamora senza minimamente essere contraccambiato, resta una continua ossessione intervallata da brevi pause di serenità, fino alla discesa senza fine verso gli abissi della solitudine. Infine il ricovero nel medesimo ospedale dove tutto era iniziato e dove, come per miracolo, incontra Angelica e quest’incontro lo riappacifica con la vita che gli sta fuggendo fra le dita.

«Dopo la presentazione del suo primo libro “Più duri degli altri”», dice Fabio Passera, Presidente dell’Associazione Solidarietà. «accogliamo nuovamente con grande piacere Claudio Marzanati qui a Maccagno. Personalmente ho trovato affascinante la storia di Otto, ma c’è un dettaglio che non posso tacere. Quell’uomo è realmente esistito e, per un discreto periodo, fu ospite proprio qui a Maccagno. Una vicenda che ricordo con grande nettezza, che ha rappresentato una grande lezione per molti di noi. Venite ad ascoltare Marzanati, e lo capirete da soli.».

L’ingresso alla serata è libero e aperto a tutti