Al cineforum di Albizzate arriva “Freedom Writers” per riflettere su inclusione e tolleranza
Giovedì 11 giugno alle 20.30 alla Sala Piotti secondo appuntamento del cineforum dedicato ai giovani. Alessandro Leone di Film Studio 90 accompagnerà la visione del film di Richard LaGravenese
Secondo appuntamento con il cineforum nell’ambito del progetto ATTIVA+MENTE Albizzate Young Hub finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia.
Alessandro Leone di Film Studio 90 accompagnerà i ragazzi alla visione del film Freedom Writers di Richard LaGravenese
Il progetto mira a favorire la partecipazione attiva dei ragazzi su temi di attualità. I giovani saranno invitati ad esprimere il loro gradimento e le loro opinioni per creare un clima di scambio di idee e impressioni in un’ottica di dibattito.
In questa serata in modo particolare, verranno catapultati tra una classe difficile nella Los Angeles degli anni ’90 dove violenza e degrado divagano tra i giovani. Una giovane insegnante inizia un progetto di scrittura consegnando ad ogni studente un diario su cui scrivere giorno dopo giorno la propria storia e i propri pensieri. Lo scopo della giovane, sarà quello di trasportare i ragazzi al di fuori del clima di violenza e delinquenza e insegnare loro il valore della tolleranza.
Giovedì 11 giugno ore 20.30
FREEDOM WRITERS di Richard LaGravenese, USA/Germania, 2007, drammatico, 123′
Dove: Sala Piotti in Piazza IV Novembre, 2- Albizzate
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.