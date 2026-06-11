Al cineforum di Albizzate arriva “Freedom Writers” per riflettere su inclusione e tolleranza

Secondo appuntamento con il cineforum nell’ambito del progetto ATTIVA+MENTE Albizzate Young Hub finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia.

Alessandro Leone di Film Studio 90 accompagnerà i ragazzi alla visione del film Freedom Writers di Richard LaGravenese

Il progetto mira a favorire la partecipazione attiva dei ragazzi su temi di attualità. I giovani saranno invitati ad esprimere il loro gradimento e le loro opinioni per creare un clima di scambio di idee e impressioni in un’ottica di dibattito.

In questa serata in modo particolare, verranno catapultati tra una classe difficile nella Los Angeles degli anni ’90 dove violenza e degrado divagano tra i giovani. Una giovane insegnante inizia un progetto di scrittura consegnando ad ogni studente un diario su cui scrivere giorno dopo giorno la propria storia e i propri pensieri. Lo scopo della giovane, sarà quello di trasportare i ragazzi al di fuori del clima di violenza e delinquenza e insegnare loro il valore della tolleranza.

Giovedì 11 giugno ore 20.30

FREEDOM WRITERS di Richard LaGravenese, USA/Germania, 2007, drammatico, 123′

Dove: Sala Piotti in Piazza IV Novembre, 2- Albizzate