Al cinema a Varese il grande ritorno di Spielberg agli Ufo con “Disclosure Day”, due serate speciali al Miv
Il nuovo film di fantascienza del regista di "E.T." e "Incontri ravvicinati" arriva in anteprima al multisala di piazza Repubblica mercoledì 10 giugno. Giovedì 11 la proiezione sarà introdotta da Flavio Vanetti, venerdì 12 da Luca Ghirotto dell'osservatorio Schiaparelli
Se scoprissimo di non essere soli nell’universo, e qualcuno ce lo dimostrasse, come reagiremmo? È la domanda al centro di “Disclosure Day“, il film che segna il ritorno di Steven Spielberg alla fantascienza a vent’anni da “La guerra dei mondi”. A Varese arriva in anteprima al MIV, il cinema multisala cittadino, mercoledì 10 giugno, in anticipo rispetto all’uscita americana.
Due serate speciali
Ma il MIV ha scelto di accompagnare il debutto con due serate speciali, affidate a due voci d’eccezione per orientarsi tra ufologia e scienza. Giovedì 11 giugno la proiezione delle 21 sarà introdotta dall’ufologo Flavio Vanetti, che da anni si occupa del tema degli oggetti volanti non identificati e del dibattito sulla “disclosure”, la rivelazione al pubblico di informazioni riservate sugli avvistamenti, che dà il titolo al film.
Venerdì 12 giugno, sempre alle 21, toccherà invece a Luca Ghirotto, dell’osservatorio astronomico Schiaparelli del Campo dei Fiori, divulgatore scientifico e grande appassionato di cinema di fantascienza, che offrirà al pubblico la prospettiva di chi il cielo lo osserva ogni notte con gli strumenti della scienza.
Il film
“Disclosure Day” è ambientato ai giorni nostri, in un mondo attraversato dal caos e sull’orlo di un conflitto globale. Daniel Kellner (Josh O’Connor) è in fuga dopo aver sottratto alla segretissima agenzia governativa per cui lavora dei materiali riservati: documenti che provano una verità sconvolgente sugli alieni, un segreto custodito dal governo statunitense da quasi ottant’anni. Il giorno della rivelazione potrebbe essere vicino, e la risposta alla domanda iniziale non è una sola: appartiene a sette miliardi di persone.
Nel cast, accanto a Josh O’Connor, ci sono Emily Blunt, Colin Firth, Eve Hewson, Wyatt Russell e Colman Domingo. Dietro la macchina da presa Spielberg ha riunito la sua squadra storica: la sceneggiatura è di David Koepp, su un soggetto dello stesso regista, mentre la colonna sonora porta ancora una volta la firma di John Williams. Il film, distribuito da Universal Pictures, dura 145 minuti ed è pensato come ideale chiusura del cerchio aperto nel 1977 con “Incontri ravvicinati del terzo tipo”.
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