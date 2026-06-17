Al cinema teatro estivo di Varese arriva Marco “Baz” Bazzoni con il suo show “Outsider”

Venerdì 19 giugno l’arena nel parco di via Sacco ospita lo spettacolo comico dell’artista sardo. Una serata tra stand-up comedy, musica e cabaret a ingresso gratuito

Nuovo appuntamento nel cartellone degli eventi ospitati dall’arena estiva dei Giardini Estensi di Varese. Venerdì 19 giugno alle ore 21.30, il palcoscenico nel cuore del parco di via Sacco 5 si aprirà per accogliere “Outsider”, l’ultimo spettacolo scritto e interpretato dal comico e conduttore radiofonico Marco Bazzoni, noto al grande pubblico semplicemente come “Baz”.

L’evento, promosso e organizzato dal Comune di Varese, punta su una proposta culturale che mescola i tempi serrati del cabaret classico, i monologhi tipici della stand-up comedy e diversi intermezzi musicali.

Il tema dello spettacolo

Al centro della narrazione dello show c’è il concetto dell’“essere fuori posto” e la capacità di vivere lontani dai cliché quotidiani. Nel testo, Bazzoni analizza con ironia quella sensazione di inadeguatezza che accumuna molte persone, trasformandola da limite a opportunità per osservare il mondo da una prospettiva diversa e spiazzante.

L’artista, che nel corso della sua carriera ha frequentato la radio, la scrittura, la commedia e il musical, gioca sul palco proprio con questa sua natura poliedrica e difficilmente catalogabile in un unico filone, assumendo per l’appunto il ruolo dell’outsider.

Informazioni e logistica in caso di pioggia

L’ingresso alla serata è completamente libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili all’interno della platea all’aperto dei Giardini.

Gli organizzatori hanno predisposto anche un piano logistico alternativo in caso di condizioni meteo avverse: se nella serata di venerdì dovesse registrarsi maltempo, lo spettacolo non verrà annullato ma si sposterà al coperto, all’interno degli spazi della vicina Sala Montanari, situata in via dei Bersaglieri 1.