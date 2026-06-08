Al Comprensivo Adamoli di Besozzo secondo Torneo Memorial Larimar Annaloro: lo sport che unisce nel ricordo

Per il secondo anno consecutivo, l’Istituto Comprensivo “Giulio Adamoli” di Besozzo ha ospitato il Torneo Memorial Larimar Annaloro, un appuntamento che ormai rappresenta molto più di una semplice manifestazione sportiva. Un evento capace di trasformare il ricordo in partecipazione, il dolore in condivisione e lo sport in un autentico strumento educativo e di crescita.

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L’edizione 2025/2026 del Memorial si è svolta nella palestra dell’istituto e ha visto protagoniste le scuole secondarie di primo grado “Adamoli” di Besozzo e “Macchi” di Brebbia, impegnate in un coinvolgente torneo di pallavolo all’insegna del rispetto, della correttezza e dell’amicizia.

L’iniziativa è stata fortemente voluta e coordinata dal prof. Maurizio Lanciotto, che ha curato l’organizzazione generale dell’evento con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Larimar e trasmettere ai ragazzi i valori che lo sport sa insegnare ogni giorno: collaborazione, impegno, sacrificio e inclusione.

Determinante è stato il contributo dei professori Nicola Molinario e Andrea Bevilacqua, che hanno seguito l’organizzazione tecnica e sportiva del torneo, accompagnando gli studenti in un percorso che ha saputo coniugare competizione e fair play. In campo si sono affrontate squadre motivate e preparate, ma la vera vittoria è stata quella dello spirito di squadra e della partecipazione condivisa.

Uno dei momenti più intensi e significativi della mattinata è stato l’esecuzione dell’Inno di Mameli, magistralmente diretta dalla prof.ssa Lucia Magolati. Le note dell’inno nazionale hanno accompagnato studenti, docenti, famiglie e autorità in un momento di raccoglimento e di forte emozione, capace di unire tutti nel ricordo di Larimar e nei valori della comunità scolastica.

A testimoniare la vicinanza delle istituzioni e l’importanza dell’iniziativa hanno preso parte all’evento il Sindaco di Besozzo, Goghetto, e l’Assessore alle Politiche Giovanili, Sport e Benessere, dott.ssa Pianese, che hanno voluto essere presenti per sostenere un progetto che mette al centro i giovani, lo sport e la memoria. Le loro parole hanno sottolineato il valore educativo di manifestazioni come questa, capaci di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e di trasmettere messaggi positivi alle nuove generazioni.

Fondamentale è stato inoltre il sostegno della Dirigente Scolastica, prof.ssa Rosa Elena Salamone, che ha creduto fin dall’inizio nel valore del Memorial e nella necessità di dare continuità a un’iniziativa che rappresenta un importante momento di riflessione e crescita per tutta la comunità scolastica. La dirigente ha ribadito come lo sport sia uno straordinario veicolo educativo, in grado di promuovere inclusione, rispetto delle regole e solidarietà, valori che il ricordo di Larimar continua a trasmettere con forza.

Al termine delle gare, la vittoria sportiva è andata alla squadra della scuola “Macchi” di Brebbia, che si è aggiudicata il secondo Torneo Memorial Larimar Annaloro. Particolarmente significativo è stato il momento conclusivo della manifestazione, quando la Vicepreside prof.ssa Daniela Rapetti ha consegnato la coppa alla squadra vincitrice del torneo. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha rappresentato il riconoscimento dell’impegno, della correttezza e dello spirito sportivo dimostrati dagli studenti durante tutta la competizione.

La cerimonia di premiazione ha suscitato emozione e partecipazione tra tutti i presenti, suggellando una giornata vissuta nel ricordo di Larimar Annaloro e nei valori che questo torneo intende trasmettere alle nuove generazioni: amicizia, rispetto, inclusione e solidarietà. Gli applausi di studenti, docenti, familiari e ospiti hanno accompagnato la consegna della coppa, trasformando il momento finale in una testimonianza concreta di come la memoria possa continuare a vivere attraverso esperienze educative e condivise.

La presenza della Vicepreside prof.ssa Rapetti alla premiazione ha ulteriormente sottolineato la vicinanza e il sostegno dell’ntera comunità scolastica a un’iniziativa che, giunta alla sua seconda edizione, si conferma ormai un appuntamento significativo nel percorso educativo dell’Istituto Comprensivo Giulio Adamoli di Besozzo.

Tuttavia, il significato più autentico della giornata è andato ben oltre il risultato finale. Tutti i partecipanti sono stati vincitori, perché hanno saputo vivere il torneo con entusiasmo, correttezza e rispetto reciproco, onorando nel modo migliore la memoria di Larimar.

Il Memorial si conferma così un appuntamento destinato a lasciare un segno profondo nella vita della scuola e del territorio. Un’occasione in cui studenti, docenti, famiglie e istituzioni si ritrovano uniti nel ricordo di una giovane presenza che continua a vivere attraverso i valori della condivisione, dell’amicizia e dello sport.

Perché il ricordo non è soltanto memoria del passato, ma diventa impegno per il presente e speranza per il futuro. E in questa giornata speciale, attraverso ogni gesto, ogni applauso e ogni sorriso, Larimar è stata ancora una volta presente nel cuore di tutti.