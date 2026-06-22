Al Crotto del Borgorino una serata sugli 80 anni di voto alle donne

L’Associazione Amici del Borgorino e la Festa de l’Unità si preparano a ospitare un momento di riflessione storica e politica dedicato a una delle tappe più importanti della nostra democrazia. Giovedì 25 giugno, alle ore 20:30, il Crotto del Borgorino in via Sant’Anna 12 a Cassano Magnago farà da sfondo all’incontro intitolato “Il voto delle donne in 80 anni di Repubblica”.

L’appuntamento nasce per ripercorrere quel fondamentale cammino iniziato il 2 giugno 1946, quando le donne italiane esercitarono per la prima volta il diritto di voto, e per analizzarne l’evoluzione fino ai giorni nostri. Sarà un vero e proprio viaggio tra memoria storica locale e dinamiche nazionali, arricchito da interventi di spicco.

Angelo Protasoni aprirà la serata concentrandosi sulla storia del nostro territorio, subito dopo la parola passerà a Silvia Roggiani, Segretaria regionale del Partito Democratico, che approfondirà il significato del voto delle donne in Italia dal 1946 a oggi, offrendo una panoramica sull’impatto e sul valore della partecipazione femminile nelle istituzioni e nella società moderna. A guidare il dibattito e a moderare gli interventi sarà Alice Bernardoni, segretaria provinciale del PD di Varese.

L’incontro è a ingresso libero e aperto a chiunque abbia voglia di ascoltare, ricordare e confrontarsi.