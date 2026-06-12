Al Dlf di Gallarate la presentazione di “Binari attorno a Bergamo”, il nuovo volume di Giulio Leopardi e Aldo Riccardi

Appuntamento prezioso per gli appassionati di storia ferroviaria e di trasporti sabato 13 giugno alle ore 15 al Dopolavoro Ferroviario di Gallarate, in via Beccaria 3: il Gruppo Fermodellistico Valle Olona – DLF Gallarate organizza la presentazione del nuovo libro “Binari attorno a Bergamo”, firmato da Giulio Leopardi e Aldo Riccardi.

Il volume, dedicato a “le tranvie intercomunali e le Ferrovie delle Valli”, rappresenta un importante lavoro di ricerca dedicato alla storia delle reti tranviarie e ferroviarie bergamasche, con particolare attenzione alle linee della Valle Seriana e della Valle Brembana, alle infrastrutture, al materiale rotabile e al ruolo che questi collegamenti hanno avuto nello sviluppo economico e sociale del territorio. Il libro conta circa 300 pagine ed è arricchito da un vasto apparato fotografico e documentale.

L’iniziativa si svolgerà nel salone al piano terra della palazzina del DLF. Per l’occasione saranno inoltre esposti modelli ferroviari in scala e oggettistica legata al mondo delle ferrovie, offrendo ai visitatori un’occasione per approfondire la passione per i treni storici e il fermodellismo.

A pubblicare il volume è Prodigi Edizioni, casa editrice di Gallarate che negli ultimi anni si è affermata come uno dei principali punti di riferimento nazionali per l’editoria dedicata alla storia ferroviaria, oltre che alla valorizzazione della storia locale del territorio gallaratese.

L’appuntamento del 13 giugno si inserisce in un percorso editoriale particolarmente intenso. Proprio nei mesi scorsi, sempre negli spazi del Dopolavoro Ferroviario di Gallarate, Aldo Riccardi aveva presentato altri prestigiosi e corposi volumi dedicati alla storia delle ferrovie italiane, confermando il ruolo del DLF come luogo di incontro per studiosi, appassionati e collezionisti del settore. In quell’occasione erano stati illustrati tre nuovi lavori pubblicati da Prodigi Edizioni, frutto di approfondite ricerche storiche e documentali.

Aldo Riccardi è considerato tra i più autorevoli studiosi italiani della storia ferroviaria, autore di numerose pubblicazioni che negli anni hanno contribuito a ricostruire l’evoluzione delle linee, dei mezzi e delle infrastrutture ferroviarie attraverso un accurato lavoro di ricerca su archivi, fotografie e documentazione tecnica.

L’ingresso alla presentazione è libero.