Al Golf Club Varese di Luvinate visite guidate co il FAI per scoprire la storia dell’antico monastero benedettino
Il primo appuntamento è in programma il 12 giugno con una visita guidata dedicata alle origini del complesso e al suo rapporto con il paesaggio del Campo dei Fiori
Un accordo tra la Delegazione FAI di Varese, il Golf Club Varese ASD e Varesina del Golf Spa punta a far conoscere alla comunità il valore storico, artistico e culturale dell’antico monastero benedettino che oggi ospita la sede del Golf Club Varese a Luvinate. L’iniziativa prenderà il via venerdì 12 giugno con una visita guidata aperta al pubblico.
Un percorso di valorizzazione del patrimonio locale
L’accordo appena sottoscritto affida al FAI il compito di promuovere e divulgare gli aspetti storici e culturali del complesso monastico, con l’obiettivo di renderlo sempre più accessibile e conosciuto dal territorio. La prima iniziativa si terrà venerdì 12 giugno alle 18.30 e sarà guidata da Rossella Bernasconi, restauratrice e Delegata FAI Arte e Cultura.
Durante la visita i partecipanti potranno scoprire le origini dell’antico monastero attraverso l’osservazione degli elementi architettonici romanico-lombardi ancora conservati e approfondire il rapporto tra il complesso storico e il paesaggio del Campo dei Fiori.
Il primo appuntamento di una collaborazione più ampia
L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento di un percorso che proseguirà nei prossimi mesi con altre attività curate dalla Delegazione FAI di Varese.
«Con questo accordo inauguriamo un nuovo modo di vivere il patrimonio: non un singolo evento, ma un vero percorso di valorizzazione culturale capace di creare relazioni tra luoghi, persone e territorio, aprendo alla comunità uno dei luoghi più affascinanti e identitari del varesotto» – Marco Colnago, Capo Delegazione FAI Varese.
Per partecipare alla visita è richiesta la prenotazione obbligatoria attraverso il portale del FAI. Gli aggiornamenti sulle future iniziative saranno disponibili attraverso i canali social e la newsletter della Delegazione varesina.
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