Al MA*GA di Gallarate il design si racconta: comincia la quarta edizione di “Dialoghi di Design”

Giovedì 18 giugno, dalle 18 alle 19.30, saranno protagonisti Carlo Forcolini e Paolo Rizzatto

Giovedì 18 giugno, dalle 18 alle 19.30, il museo MA*GA di Gallarate ospita la quarta edizione di “Dialoghi di Design“, la rassegna ideata e curata da Giorgio Caporaso per l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Varese.

Sul palco due nomi che hanno segnato decenni di progetto italiano. Carlo Forcolini, comasco, formatosi a Brera, è tra i fondatori di Alias e Nemo e ha disegnato per marchi come Artemide, Cassina, De Padova e Luceplan: suoi oggetti sono nelle collezioni permanenti del Cooper Hewitt di New York, del Museo delle Arti Decorative di Parigi e della Triennale di Milano. Paolo Rizzatto, architetto milanese laureato al Politecnico con Franco Albini, ha fondato nel 1978 Luceplan, e nel corso della carriera ha collezionato cinque Compassi d’Oro, oltre a una ventina di riconoscimenti internazionali. Anche i suoi lavori figurano al MoMA di New York, al Victoria and Albert di Londra e alla Triennale.

Il tema dell’incontro “Dagli oggetti alle cose” suggerisce già la direzione: non una lezione di storia del design, ma un racconto in prima persona, quello di chi gli oggetti li ha pensati, costruiti e visti trasformarsi in presenze quotidiane. A condurre il dialogo sarà lo stesso Caporaso, che introdurrà la serata insieme alla presidente dell’Ordine Paola Bassani e a Emma Zanella, direttrice del MA*GA.

L’appuntamento è aperto a tutti e gratuito, sia in presenza che in streaming: chi non può raggiungere Gallarate può seguire l’incontro via webinar. Link per le iscrizioni QUI

L’iniziativa gode del patrocinio della Città di Gallarate e dell’ADI — Delegazione Lombardia, ed è realizzata con la collaborazione del museo MA*GA e il supporto di Telmotor.