Al MaGa di Gallarate il racconto del design contemporaneo apre la quarta edizione di “Dialoghi di Design”

Il Museo MA*GA di Gallarate ha ospitato il primo appuntamento della quarta edizione di “Dialoghi di Design”, la rassegna dedicata alla cultura del progetto e al design contemporaneo, nata nel 2022 nell’ambito delle attività museali insieme alla fondazione Pio Manzu con il curatore scientifico Eugenio Guglielmi, e poi sviluppata in collaborazione con ll’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Varese.

Galleria fotografica Inaugurata al Maga la quarta edizione di “Dialoghi di design” 4 di 10

Forti di 140 partecipanti online e oltre 60 in presenza, nella Sala Arazzi Ottavio Missoni si sono confrontati Carlo Forcolini e Paolo Rizzatto, due veri protagonisti del design italiano, hanno accompagnato il pubblico in un percorso tra esperienze professionali, ricerca progettuale e innovazione, moderati da Giorgio Caporaso, organizzatore dell’incontro, e con i saluti iniziali di Paola Bassani, presidente dell’Ordine degli Architetti di Varese, e Marina Bianchi segretario del premio Gallarate.

Nel corso della serata Carlo Forcolini ha ripercorso con leggerezza e ironia alcune delle tappe più significative della sua esperienza professionale, soffermandosi sul rapporto tra creatività, industria e produzione, e regalando interessanti aneddoti dell’epoca d’oro del design italiano, tra personaggi capricciosi e modelle giapponesi che hanno ricevuto l’onore di dare il nome a una poltrona. Designer e imprenditore, Forcolini è stato tra i protagonisti di realtà che hanno segnato la storia del design italiano, contribuendo alla nascita e allo sviluppo di aziende come Alias e Nemo.

Paolo Rizzatto, architetto e designer milanese, ha invece raccontato il proprio percorso progettuale dagli anni Settanta a oggi, evidenziando il ruolo dell’innovazione tecnologica e della ricerca nel trasformare il modo di progettare oggetti e spazi. Fondatore di Luceplan e autore di numerosi progetti premiati a livello internazionale, Rizzatto ha offerto uno sguardo sulle sfide che il design contemporaneo si trova ad affrontare, tra sostenibilità, nuove tecnologie e cambiamenti nei modelli produttivi, soffermandosi in particolare su una delle sue ricerche: la luce come necessità, e come strumento per valorizzare l’architettura. Uno strumento funzionale alla vita, che ha influenzato molti dei suoi progetti.

Con questo primo appuntamento ha pres ufficialmente il via la nuova edizione di “Dialoghi di Design”, che nei prossimi mesi porterà al MA*GA altri protagonisti del settore.