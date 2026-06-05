Al Maga una giornata di performance e arte partecipativa: il 5 giugno arriva “ARTE VIVA”

Sarà una giornata dedicata all’arte partecipativa, alla performance e alla memoria quella in programma venerdì 5 giugno al Museo MAGA di Gallarate. Dalle 14.30 alle 22.30 il museo ospiterà ARTE VIVA. Processi performativi e partecipativi, progetto promosso dal Premio Gallarate, dal MAGA e dalla rete Archivi del Contemporaneo in occasione dell’apertura della quinta edizione di ArchiviFuturi, il festival diffuso che fino al 21 giugno coinvolgerà la provincia di Varese, l’Altomilanese e il Piemonte.

L’iniziativa nasce come sviluppo del percorso di ricerca e produzione avviato nell’ambito della XXVIII edizione del Premio Gallarate e porterà all’attivazione di opere performative e partecipative presenti sia nella mostra in corso sia nella collezione permanente del museo. Il programma si aprirà alle 14.30 con la proiezione del documentario Il peso della luce. Giovanni Ferrario e la trama della visione, dedicato all’artista Giovanni Ferrario e realizzato in collaborazione con il Dipartimento educativo del MA*GA e l’Istituto LAO di Milano. Seguiranno i saluti istituzionali e la presentazione della mostra Brunetta. Il vizio del vestire, a cura dell’Archivio Missoni.

Tra i protagonisti della giornata figurano Allison Grimaldi Donahue con la lecture-performance Willing to Collaborate, Martina Rota con Your Saliva is The Fountain of My Life e Francesca Grilli, che presenterà in due momenti della giornata la performance Ring Ring Ring, un lavoro che riflette sui temi della migrazione, della memoria e dell’identità collettiva.

Spazio anche alla videoarte con la proiezione in anteprima al MA*GA di La Compagnia – To Be a Bee di Beatrice Marchi, film ambientato nei boschi della provincia di Varese e vincitore di Arte Visione 2023. La stessa artista sarà protagonista in serata con la performance Frozen in the North. Il rapporto tra arte, educazione e partecipazione sarà al centro dell’intervento di Corinne Mazzoli, che presenterà il progetto Breve viaggio verso Terre Perse, sviluppato nell’ambito di una ricerca dedicata alle pratiche immersive e al gioco di ruolo come strumento pedagogico.

Tra gli appuntamenti più attesi anche il reenactment di OPLÀ di Paolo Scheggi, storica azione urbana del 1969 che verrà riattivata coinvolgendo direttamente il pubblico attraverso una open call. A chiudere la manifestazione, alle 21.30, sarà il concerto-performance Fog, Sound (Seveso 1976/2026) di Francesco Fonassi, realizzato in occasione del cinquantesimo anniversario del disastro di Seveso e trasmesso in diretta streaming durante La Notte degli Archivi promossa da Archivissima.

Per tutta la giornata saranno inoltre attive le installazioni performative di Giovanni Morbin, Jacopo Miliani, Gianni Motti e Davide Maria Coltro. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero. Con ARTE VIVA il MA*GA inaugura il festival ArchiviFuturi trasformando il museo in uno spazio aperto di incontro, partecipazione e sperimentazione, dove performance, archivi e comunità dialogano attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea.

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