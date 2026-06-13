Al MIV di Varese arriva “Nessuno vi farà del male”, il documentario sulla guerra in Bosnia

Martedì 17 giugno alle 20.30 il MIV – Multisala Impero di Varese ospiterà la proiezione di Nessuno vi farà del male, il film-documentario del regista svizzero di origine bosniaca Dino Hodic, un viaggio nella memoria che, a trent’anni dalla guerra in Bosnia, interroga il presente attraverso le storie e le tracce lasciate dal conflitto.

L’opera ha già ottenuto importanti riconoscimenti nel circuito internazionale dei festival. Presentata in prima mondiale al Sarajevo Film Festival, è stata successivamente selezionata dal Trieste Film Festival, dal DokKa Festival in Germania e dalle Solothurner Filmtage in Svizzera, dove ha ricevuto il Premio Visioni, uno dei più prestigiosi riconoscimenti del cinema svizzero. Il documentario figura inoltre tra i candidati per una futura partecipazione al Locarno Film Festival.

Nel film, Dino Hodic torna a Zvornik, la città della sua infanzia situata al confine tra Bosnia e Serbia, lungo il fiume Drina. Attraverso archivi familiari, filmati privati e immagini contemporanee dei luoghi segnati dalla guerra, il regista ricostruisce un percorso personale e collettivo dentro una memoria ancora viva.

Tra le testimonianze raccolte emerge quella di Hasan, sopravvissuto al genocidio di Srebrenica, la cui voce diventa uno dei punti centrali della narrazione. Il racconto si sviluppa così come uno spazio di ascolto e riflessione, nel quale le esperienze individuali si intrecciano alla storia di un intero territorio.

Più che una ricostruzione storica, Nessuno vi farà del male propone una riflessione sulle conseguenze della guerra e sulle sue eredità nel presente. Una domanda accompagna l’intero documentario: «E se fosse successo a noi?». Un interrogativo che attraversa il racconto e che oggi, in un contesto internazionale segnato da nuovi conflitti, assume una particolare attualità.

Il documentario, della durata di 76 minuti, è una produzione di Fiumi Film in coproduzione con RSI – Radiotelevisione Svizzera. La regia e la sceneggiatura sono firmate da Dino Hodic insieme a Enea Francia. La fotografia è di Samuele Bogni, il montaggio di Samir Samperisi, mentre il comparto sonoro è curato da Marco Monti. Le musiche originali sono di Aid Copelj.

Girato in italiano e bosniaco con sottotitoli in italiano, il film sarà proiettato in formato HD.

Per maggiori informazioni https://www.multisalaimpero.com/