Al MIV di Varese arriva Toy Story 5: tra Spielberg, anime e grandi classici torna il viaggio tra le novità in sala



Nona puntata di Ci facciamo un CineMIV, la trasmissione di Radio Materia dedicata alla programmazione del Multisala Impero di Varese. Nel consueto dialogo tra Orlando Mastrillo ed Enrico Signorelli, consulente della programmazione del cinema varesino, si fa il punto sulle novità in sala dal 17 al 24 giugno, tra blockbuster, film d’animazione e iniziative speciali pensate per il pubblico.

Disclosure Day successo del momento

Tra i titoli che stanno richiamando maggiormente gli spettatori spicca il nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, che si conferma uno dei successi del momento. Buoni riscontri anche per Scary Movie 6, nuovo capitolo della celebre saga comica-horror, e per Backrooms, produzione indipendente che sta conquistando gli appassionati del genere.

L’attesa per Toy Story 5

La novità più attesa della settimana è però l’arrivo di Toy Story 5, nuovo capitolo della storica serie Pixar. Il film sarà proposto sia in versione 3D sia in lingua originale, offrendo diverse possibilità di visione agli spettatori.

Signorelli ha inoltre ricordato l’opportunità rappresentata da Cinema in festa, l’iniziativa che consente di accedere alle sale a prezzi ridotti e che continua a registrare una buona partecipazione.

Anime, Marilyn Monroe e cinema europeo

Guardando alle prossime settimane, il MIV prepara una serie di appuntamenti dedicati agli appassionati di cinema d’autore e cultura pop.

Tra le iniziative annunciate figurano nuove rassegne dedicate agli anime giapponesi, un filone che negli ultimi anni ha conquistato sempre più pubblico anche in Italia.

Spazio poi a un omaggio a Marilyn Monroe, con la proiezione di alcune versioni restaurate dei suoi film più celebri, occasione per riscoprire sul grande schermo una delle icone più amate della storia del cinema.

Le promozioni per il pubblico

Nel calendario estivo trova spazio anche Cinema Revolution, la campagna nazionale che punta a promuovere il cinema italiano ed europeo attraverso biglietti a prezzo agevolato.

Un’iniziativa che, come sottolineato nel corso della trasmissione, rappresenta un’opportunità per avvicinare nuovi spettatori alle produzioni nazionali e del continente.

In arrivo Supergirl

Tra le anticipazioni non manca uno sguardo ai prossimi blockbuster. Tra i titoli più attesi c’è Supergirl, destinato ad approdare nelle sale nelle prossime settimane e già al centro dell’interesse degli appassionati di cinema e fumetti.

Come da tradizione della trasmissione, la puntata si è chiusa con la parola d’ordine riservata agli ascoltatori di Radio Materia, che permette di accedere a sconti e agevolazioni dedicate presso il Multisala Impero.