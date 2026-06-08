Al Miv di Varese arriva “Wild Days”: 500 chilometri in autonomia nel cuore dell’Alaska

Nuovo appuntamento con Cinema d’alta quota, la rassegna dedicata ai film di montagna in programma al Multisala Impero di Varese. Mercoledì 10 giugno sono previste due proiezioni, alle 17.00 e alle 21.00, del documentario “Wild Days” di Yihan Guignard (82 minuti, sottotitolato in italiano).

Il film racconta l’avventura di quattro amici che decidono di affrontare una sfida estrema: vivere per cinquanta giorni in completa autonomia nel cuore dell’Alaska, attraversando il massiccio del Denali, la montagna più alta del Nord America. Partendo dal piccolo villaggio di Kantishna, a nord del Denali, i protagonisti caricano sulle proprie slitte da 110 chilogrammi tutto il necessario per la sopravvivenza e intraprendono una traversata di oltre 500 chilometri. Il viaggio si svolge senza percorsi segnati e senza alcun supporto esterno, alternando cammino, sci e packraft fino a raggiungere l’oceano Pacifico.

“Wild Days” è il racconto di un’esperienza in cui l’amicizia viene messa alla prova ogni giorno dalla fatica, dal silenzio e dall’immensità della natura selvaggia. Un’immersione totale in un ambiente remoto, dove il tempo sembra rallentare e ogni gesto assume un significato essenziale.

La pellicola propone così una riflessione sul rapporto tra uomo e natura, mostrando la forza della collaborazione e della resilienza in uno degli ambienti più spettacolari e incontaminati del pianeta.