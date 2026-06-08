Al Miv di Varese in anteprima “Disclosure Day”, il nuovo film diretto da Steven Spielberg

Il Miv – Multisala Impero Varese propone in anteprima mercoledì 10 giugno “Disclosure Day”, il nuovo film diretto da Steven Spielberg, un’opera che affronta uno dei più grandi interrogativi dell’umanità: cosa accadrebbe se scoprissimo di non essere soli nell’universo? Per l’occasione sono previsti due incontri speciali che accompagneranno le proiezioni serali.

Giovedì 11 giugno alle ore 21.00 il pubblico sarà introdotto alla visione da Flavio Vanetti, giornalista e ufologo. Venerdì 12 giugno alle ore 21.00, invece, interverrà Luca Ghirotto, divulgatore scientifico dell’Osservatorio Schiaparelli del Campo dei Fiori e grande appassionato di cinema di fantascienza.

Il film pone una domanda tanto semplice quanto inquietante: come reagiremmo se qualcuno ci dimostrasse che non siamo soli nell’universo? La risposta non riguarda il singolo individuo, ma l’intera umanità. Attraverso una narrazione che intreccia emozione, suspense e riflessione, Spielberg immagina un futuro prossimo in cui il “giorno della rivelazione” potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo.

Nel cast figurano Josh O’Connor, Emily Blunt e Colman Domingo, protagonisti di una storia che esplora le possibili conseguenze sociali, culturali e personali di un contatto con forme di vita extraterrestre. Con “Disclosure Day”, il regista torna a confrontarsi con temi che hanno segnato alcune delle sue opere più celebri, offrendo al pubblico una nuova riflessione sul mistero del cosmo e sul posto che l’umanità occupa al suo interno.