Al MIV è la settimana di Disclosure Day di Spielberg e dell’evento unico dei BTS



Dal grande ritorno di franchise cult agli eventi speciali dedicati agli appassionati di fantascienza, passando per il cinema d’essai e i concerti in diretta dal grande schermo. È ricco il programma presentato nella nuova puntata di Ci facciamo un cineMIV, il podcast di Radio Materia condotto da Orlando Mastrillo insieme a Enrico Signorelli, responsabile della programmazione del Multisala Impero Varese, che fa il punto sulle novità cinematografiche in programma dal 10 al 18 giugno.

I film che stanno conquistando il pubblico

Nel corso della trasmissione spazio ai risultati del botteghino e ai titoli che stanno attirando maggiormente l’attenzione degli spettatori. Tra questi figurano Scary Movie e Backrooms, capaci di richiamare pubblici diversi e confermare il buon momento delle sale cinematografiche. Particolare attenzione è stata dedicata anche a Masters of the Universe, produzione che punta molto sull’effetto nostalgia e sul legame emotivo con una generazione cresciuta negli anni Ottanta e Novanta.

Spielberg e il mistero degli Ufo

Il principale appuntamento della settimana è rappresentato dall’uscita di Disclosure Day, il nuovo film diretto da Steven Spielberg. Attorno alla pellicola il Multisala Impero ha organizzato una serie di eventi speciali che coinvolgeranno esperti di ufologia e divulgatori scientifici. L’obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza che vada oltre la semplice proiezione, creando occasioni di approfondimento sui temi affrontati dal film e sul rapporto tra scienza, mistero e immaginario collettivo.

Dal concerto dei BTS al cinema d’essai

Tra gli eventi in programma trova spazio anche il concerto mondiale dei BTS trasmesso in diretta da Busan, appuntamento pensato per i fan della celebre band sudcoreana e per gli appassionati di musica live sul grande schermo. Non manca nemmeno una proposta dedicata al cinema d’autore con la proiezione de La più piccola, film francese inserito nella programmazione d’essai del multisala.

Torna Cinema in festa

Durante il podcast è stata inoltre rilanciata l’iniziativa Cinema in festa, che permette di assistere alle proiezioni con biglietti a prezzo ridotto. Un’occasione per incentivare il ritorno del pubblico nelle sale e rendere il cinema più accessibile. Guardando ai prossimi mesi, tra i titoli più attesi è stato infine citato Toy Story 5, nuovo capitolo della celebre saga animata che promette di richiamare spettatori di tutte le età.

La parola d’ordine da comunicare in cassa per ottenere la riduzione (dal 10 al 14 giugno) la trovate all’interno del podcast.