Al Museo Butti di Viggiù torna Caleidoscopio: oltre 70 studenti di Brera in mostra con “Contaminazioni”

Dal 14 giugno al 30 agosto il Museo Butti | Contemporanea di Viggiù ospiterà “Caleidoscopio – Contaminazioni”, quarta edizione del progetto didattico nato dalla collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti di Brera e le amministrazioni locali con l’obiettivo di portare la sperimentazione artistica accademica al di fuori delle aule milanesi. L’inaugurazione è in programma domenica 14 giugno alle 11 negli spazi di viale Varese.

La mostra rappresenta la sintesi del percorso formativo e creativo degli studenti della Scuola di Pittura e della Scuola di Grafica d’Arte dell’Accademia di Brera e mette in dialogo le ricerche delle nuove generazioni di artisti con la storia e l’identità del luogo che le ospita. Un confronto che trova nel Museo Butti | Contemporanea un contesto particolarmente significativo e che si sviluppa parallelamente anche negli spazi del Castello Visconteo di Legnano, coinvolto nel progetto fino al 21 giugno.

L’iniziativa conferma inoltre il proprio legame con “Archivi Futuri”, la rete culturale coordinata dal Museo MA*GA di Gallarate che lavora alla valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo lombardo attraverso la connessione tra musei, fondazioni e archivi d’artista. In questo contesto l’esposizione di Viggiù non si limita a essere un evento temporaneo, ma entra a far parte di una più ampia mappatura dedicata alla ricerca contemporanea e alla memoria storica del territorio.

A Viggiù il tema delle “Contaminazioni” assume i contorni di un omaggio al genius loci e alla tradizione storico-scultorea che caratterizza il paese. Il gruppo di docenti curatori composto da Luca Coser, Arcangelo Esposito, Giorgio Frassi, Daniela Moro, Pantaleo Ragno, Tetsuro Shimizu e Maria Tcholakova ha selezionato i lavori di oltre 70 studenti, tra cui otto partecipanti al programma internazionale Erasmus. Al Museo Butti saranno esposte le opere di Alessio Angelica, Sofia Berzoini, Alice Brigante, Nair Cavalli, Ernesto Cunietti, Federico Garreffa, Anastasiya Lobanova, Francesco Luchena, Daria Mikhailova, Rebecca Montano, Valentina Nisi, Alessandro Pace, Matilde Pontiroli, Alice Provini, Alessia Questioni, Sveva Salvetti e Silvia Zaccour.

Pittura, scultura, disegno, grafica e installazioni dialogheranno con gli spazi museali attraverso un percorso espositivo pensato appositamente per il luogo, restituendo uno spaccato delle ricerche e delle sperimentazioni che caratterizzano oggi la formazione artistica accademica.

L’evento è patrocinato dal Comune di Viggiù, dal Museo Butti | Contemporanea, dal Comune di Legnano, dall’Assessorato alla Cultura e dall’Accademia di Belle Arti di Brera. L’intero progetto sarà inoltre documentato in un catalogo dedicato.

La mostra resterà aperta fino al 30 agosto al Museo Butti | Contemporanea di viale Varese 4 a Viggiù.

Orari: da martedì a sabato dalle 14.30 alle 18.30 (su prenotazione tramite il sito www.museiciviciviggiutesi.com), domenica dalle 15 alle 18. Inaugurazione domenica 14 giugno alle ore 11.00.