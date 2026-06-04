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Tempo Libero

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Al Parco del Seminario di Venegono lo spettacolo itinerante “Robin Hood”

Evento per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni. Sabato 14 giugno dalle ore 16.30 fino alle 18 con partenza ogni 15 minuti a gruppo

Spettacolo itinerante - Robin Hood
Bambini

14 Giugno 2026

C’ERA UNA VOLTA
Robin Hood
STORIA ITINERANTE PER FAMIGLIE (dai 6 agli 11 anni)
Sabato 14 giugno
dalle ore 16.30 fino alle 18 (partenza ogni 15 minuti a gruppo)
Presso il Parco del Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al seguente link: https://forms.gle/J1hijJzqXR2eWDHi9

La storia prenderà ispirazione dalle leggendarie avventure
di Robin Hood, il pubblico verrà ingaggiato nell’aiutare l’eroe a smascherare una delle malefatte del re impostore Re Giovanni.

In caso di pioggia l’evento si terrà all’interno del Comune di Venegono Inferiore

Maggiori Informazioni

4 Giugno 2026

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

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