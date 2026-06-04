Tempo Libero
Al Parco del Seminario di Venegono lo spettacolo itinerante “Robin Hood”
Evento per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni. Sabato 14 giugno dalle ore 16.30 fino alle 18 con partenza ogni 15 minuti a gruppo
C’ERA UNA VOLTA
Robin Hood
STORIA ITINERANTE PER FAMIGLIE (dai 6 agli 11 anni)
Sabato 14 giugno
dalle ore 16.30 fino alle 18 (partenza ogni 15 minuti a gruppo)
Presso il Parco del Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al seguente link: https://forms.gle/J1hijJzqXR2eWDHi9
La storia prenderà ispirazione dalle leggendarie avventure
di Robin Hood, il pubblico verrà ingaggiato nell’aiutare l’eroe a smascherare una delle malefatte del re impostore Re Giovanni.
In caso di pioggia l’evento si terrà all’interno del Comune di Venegono Inferiore