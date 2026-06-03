Al parco di viale Milano a Gallarate torna la gimkana: la Crennese porta il ciclismo giovanile nel cuore della città

Sarà il parco “Enzo Tortora” di viale Milano a Gallarate a ospitare sabato 6 giugno, dalle 13 alle 18, il 2° Memorial Luisella Caligara Fossa, manifestazione valida come Campionato Provinciale di Gimkana per la categoria Giovanissimi.

L’appuntamento è organizzato dalla Società Ciclistica Crennese in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e con il patrocinio del Comune di Gallarate:la gimkanauna disciplina che mette alla prova abilità, equilibrio e padronanza della bicicletta attraverso percorsi tecnici e ostacoli, contribuendo alla formazione sportiva e alla sicurezza dei più piccoli. Già nella prima edizione il Memorial aveva richiamato decine di giovani atleti provenienti da tutto il territorio provinciale, confermandosi come un evento di riferimento per il ciclismo giovanile.

A guidare l’organizzazione è ancora una volta la Società Ciclistica Crennese, una delle realtà storiche del ciclismo varesino e lombardo. Fondata oltre un secolo fa e protagonista nel 2024 dei festeggiamenti per il proprio centenario, la società continua a investire nella promozione dello sport tra i giovani, affiancando alle gare agonistiche numerose iniziative dedicate alla formazione e alla diffusione della cultura ciclistica.

Il Memorial dedicato a Luisella Caligara Fossa si inserisce proprio in questo percorso: un evento che unisce il ricordo di una figura molto legata alla comunità gallaratese alla volontà di offrire ai bambini e ai ragazzi un’occasione di crescita sportiva e personale. La scelta del Parco Enzo Tortora conferma inoltre la crescente centralità di questo spazio urbano nella vita cittadina. Dopo il successo della recente del Carbonara Festival, che ha richiamato numerosi visitatori e animato l’area di viale Milano, il parco torna a essere teatro di un grande evento pubblico, questa volta dedicato allo sport e alle famiglie.

L’appuntamento è quindi per sabato 6 giugno: una giornata all’insegna del ciclismo giovanile, del ricordo e della partecipazione, con la Crennese ancora una volta in prima linea per promuovere lo sport sul territorio.