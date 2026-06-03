Varese News

Tempo libero

Al Parco di Villa Mylius a Varese torna il Creanza Market & Gin Fest: artigianato, distillati e musica nel verde

Sessanta artigiani, cinque distillatori, un parco storico e un weekend di giugno. Il Creanza Market & Gin Fest torna sabato 6 e domenica 7 giugno Villa Mylius

Generico 01 Jun 2026

Sessanta artigiani, cinque distillatori, un parco storico e un weekend di giugno. Il Creanza Market & Gin Fest non ha bisogno di grandi presentazioni: sabato 6 e domenica 7 giugno Villa Mylius a Varese apre i cancelli alla sua nuova edizione. Due giorni di artigianato, degustazioni, street food, laboratori e musica, con ingresso libero e orario continuato dalle 10.30 fino al tramonto (e oltre…).

Un market di qualità

Il cuore della manifestazione è l’ormai nota area espositiva di Creanza, con oltre 60 artigiani, designer e creativi selezionati — molti dei quali si alterneranno nei due giorni — che porteranno abbigliamento sartoriale, gioielli, oggettistica per la casa e borse fatte a mano. Un’occasione ormai ben nota ai varesini per uno shopping consapevole, lontano dalla produzione di massa.

«Dobbiamo ringraziare Anita perchè continua a organizzare manifestazioni in luoghi da conoscere di Varese – ha sottolineato Ivana Perusin, assessore allo Sviluppo del Comune di Varese – Eventi come questo valorizzano Villa Mylius e portano cittadini e visitatori a scoprire angoli straordinari della nostra città».

La Gin Zone: cinque produttori artigianali a confronto

Grande protagonista di questa edizione è la Gin Zone, uno spazio dedicato alla degustazione e alla scoperta di etichette indipendenti. «Saranno cinque produttori varesini, pochi ma selezionati», spiega l’organizzatrice Anita Romeo. «Puntiamo su prestigio e qualità. E poi ci saranno i nostri sessanta artigiani, lo street food e la musica dal vivo: vogliamo che le persone possano godere del parco dall’inizio alla fine della giornata».

I visitatori potranno dialogare direttamente con i produttori, scoprire botaniche e lavorazioni e gustare gin tonic d’autore firmati da cinque realtà artigianali del nostro territorio.

Tra loro, i soci di Mirtillo Brillo, che nasce da un campo di mirtilli varesino: come ha spiegato Matteo, oggi conta quattro etichette, due ai mirtilli, una alle more e una dedicata proprio a Villa Mylius, oltre a una versione analcolica. Sevi Gin invece, come ha spiegato Michele, lavora con piccole realtà artigianali italiane, con un filo conduttore che unisce l’artigianalità italiana alla cultura greca — uno dei soci è greco — e propone tre tipologie di gin più la Mastika, un distillato tipico della tradizione ellenica quasi introvabile sul mercato italiano. Laboratorio Lanotti distilla con erbe del Parco Campo dei Fiori e ha sviluppato anche una linea di birra artigianale e un gin realizzato da polline varesino, in collaborazione con apicoltura Frattini. Duck Dive si ispira invece al mondo del surf con due gin — Duck Dive e Lazarè — un amaro alle erbe chiamato Black Wave, il whisky “Barrel” in stile americano entry level e tre birre senza glutine, “che stanno diventando le referenze più richieste” ha spiegato Giuseppe. Il quinto gin in mostra al Creanza è infine De Munà, gin ottenuto dalla distillazione delle pesche di Monate.

Benessere, bambini e solidarietà

Il programma della domenica mattina è pensato per le famiglie. Dalle 10.30 alle 12.30 il Comitato Genitori della Scuola Piccola England animerà “Crafts & Fun”, laboratorio creativo per bambini. Per gli adulti, Varese Corsi propone invece una lezione di yoga dalle 10 alle 11 e una di pilates dalle 11 alle 12 nel parco, entrambe su prenotazione su varese-corsi.it.

Durante le due giornate saranno presenti anche il Nucleo Mobile di Pronto Intervento ODV della Protezione Civile e Amico Fragile ODV, associazione impegnata nel contrasto alla violenza di genere, che raccoglierà fondi dando un alternativa a chi non beve alcool: proporranno infatti soft drink analcolici.

Come arrivare

Il parco è raggiungibile a piedi in sette minuti dal centro di Varese. Chi viene in auto può usare il parcheggio Aguggiari in via Bertini, l’Autosilo Sempione in via Marcello Benedetto o il parcheggio San Francesco in via Lonati: meglio evitare la sosta su strada in zona. Il festival è accessibile anche con le linee bus A, B, C e H.

In caso di maltempo, l’evento è rimandato al 20 e 21 giugno.

Leggi anche

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Stefania Radman
stefania.radman@varesenews.it

Il web è meraviglioso finchè menti appassionate lo aggiornano di contenuti interessanti, piacevoli, utili. Io, con i miei colleghi di VareseNews, ci provo ogni giorno. Ci sosterrai? 

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.