Al Parco di Villa Mylius a Varese torna il Creanza Market & Gin Fest: artigianato, distillati e musica nel verde

Sessanta artigiani, cinque distillatori, un parco storico e un weekend di giugno. Il Creanza Market & Gin Fest non ha bisogno di grandi presentazioni: sabato 6 e domenica 7 giugno Villa Mylius a Varese apre i cancelli alla sua nuova edizione. Due giorni di artigianato, degustazioni, street food, laboratori e musica, con ingresso libero e orario continuato dalle 10.30 fino al tramonto (e oltre…).

Un market di qualità

Il cuore della manifestazione è l’ormai nota area espositiva di Creanza, con oltre 60 artigiani, designer e creativi selezionati — molti dei quali si alterneranno nei due giorni — che porteranno abbigliamento sartoriale, gioielli, oggettistica per la casa e borse fatte a mano. Un’occasione ormai ben nota ai varesini per uno shopping consapevole, lontano dalla produzione di massa.

«Dobbiamo ringraziare Anita perchè continua a organizzare manifestazioni in luoghi da conoscere di Varese – ha sottolineato Ivana Perusin, assessore allo Sviluppo del Comune di Varese – Eventi come questo valorizzano Villa Mylius e portano cittadini e visitatori a scoprire angoli straordinari della nostra città».

La Gin Zone: cinque produttori artigianali a confronto

Grande protagonista di questa edizione è la Gin Zone, uno spazio dedicato alla degustazione e alla scoperta di etichette indipendenti. «Saranno cinque produttori varesini, pochi ma selezionati», spiega l’organizzatrice Anita Romeo. «Puntiamo su prestigio e qualità. E poi ci saranno i nostri sessanta artigiani, lo street food e la musica dal vivo: vogliamo che le persone possano godere del parco dall’inizio alla fine della giornata».

I visitatori potranno dialogare direttamente con i produttori, scoprire botaniche e lavorazioni e gustare gin tonic d’autore firmati da cinque realtà artigianali del nostro territorio.

Tra loro, i soci di Mirtillo Brillo, che nasce da un campo di mirtilli varesino: come ha spiegato Matteo, oggi conta quattro etichette, due ai mirtilli, una alle more e una dedicata proprio a Villa Mylius, oltre a una versione analcolica. Sevi Gin invece, come ha spiegato Michele, lavora con piccole realtà artigianali italiane, con un filo conduttore che unisce l’artigianalità italiana alla cultura greca — uno dei soci è greco — e propone tre tipologie di gin più la Mastika, un distillato tipico della tradizione ellenica quasi introvabile sul mercato italiano. Laboratorio Lanotti distilla con erbe del Parco Campo dei Fiori e ha sviluppato anche una linea di birra artigianale e un gin realizzato da polline varesino, in collaborazione con apicoltura Frattini. Duck Dive si ispira invece al mondo del surf con due gin — Duck Dive e Lazarè — un amaro alle erbe chiamato Black Wave, il whisky “Barrel” in stile americano entry level e tre birre senza glutine, “che stanno diventando le referenze più richieste” ha spiegato Giuseppe. Il quinto gin in mostra al Creanza è infine De Munà, gin ottenuto dalla distillazione delle pesche di Monate.

Benessere, bambini e solidarietà

Il programma della domenica mattina è pensato per le famiglie. Dalle 10.30 alle 12.30 il Comitato Genitori della Scuola Piccola England animerà “Crafts & Fun”, laboratorio creativo per bambini. Per gli adulti, Varese Corsi propone invece una lezione di yoga dalle 10 alle 11 e una di pilates dalle 11 alle 12 nel parco, entrambe su prenotazione su varese-corsi.it.

Durante le due giornate saranno presenti anche il Nucleo Mobile di Pronto Intervento ODV della Protezione Civile e Amico Fragile ODV, associazione impegnata nel contrasto alla violenza di genere, che raccoglierà fondi dando un alternativa a chi non beve alcool: proporranno infatti soft drink analcolici.

Come arrivare

Il parco è raggiungibile a piedi in sette minuti dal centro di Varese. Chi viene in auto può usare il parcheggio Aguggiari in via Bertini, l’Autosilo Sempione in via Marcello Benedetto o il parcheggio San Francesco in via Lonati: meglio evitare la sosta su strada in zona. Il festival è accessibile anche con le linee bus A, B, C e H.

In caso di maltempo, l’evento è rimandato al 20 e 21 giugno.