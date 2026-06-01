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Al parco Din Don l’inaugurazione del mosaico dei bambini di Malgesso

L'opera d'arte è stata realizzata dagli alunni insieme all'esperto Andrea Sala: un dono permanente alla cittadinanza in vista della chiusura del plesso

scuola malgesso

Sabato 6 giugno, dalle 9:30 alle 12:00, al parco Din Don di Malgesso verrà svelato il mosaico permanente realizzato dagli alunni della scuola primaria Alessandro Manzoni. L’opera, nata dalla collaborazione tra i bambini e l’esperto Andrea Sala, verrà inaugurata ufficialmente in concomitanza con la fine dell’anno scolastico.

L’iniziativa assume un valore simbolico per il paese. La scuola, infatti, verrà presto chiusa e il mosaico è stato concepito per lasciare una traccia duratura del legame tra l’istituto e il territorio.

«Il mosaico – spiegano le insegnanti – è un dono da parte degli alunni alla cittadinanza, per tenere sempre viva la memoria di una scuola primaria attiva, funzionale alle esigenze dei bambini e che faceva parte integrante di Malgesso».

La cerimonia di sabato mattina sarà la conclusione di un percorso didattico e artistico, che ha visto gli alunni impegnati nella progettazione e nella posa dei tasselli. Situato all’interno del parco pubblico, il mosaico da quel momento in poi potrà essere ammirato da tutti i cittadini.

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Pubblicato il 01 Giugno 2026
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