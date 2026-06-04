Varese News

Tempo libero

Al Parco Mantegazza di Varese il nuovo allestimento esterno della Collezione Orsini

Sabato 6 giugno l’inaugurazione delle nuove opere all’aperto nel parco del Castello di Masnago. Presenti il sindaco Galimberti e l’assessore Laforgia

Nature urbane: parzo Zanzi e parco Mantegazza

L’arte contemporanea si apre agli spazi verdi del Castello di Masnago. Sabato 6 giugno alle ore 11 sarà inaugurato il nuovo allestimento esterno della Collezione Orsini nel Parco Mantegazza, con nuove sculture e installazioni collocate all’aperto lungo il percorso del giardino storico.

Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Varese Davide Galimberti e l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia. L’esposizione, curata da Silvia Vacca, conservatrice del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago, completa il percorso dedicato alla Collezione Orsini inaugurato negli spazi interni del museo lo scorso febbraio.

Un percorso tra Fluxus e poesia visiva

Il nuovo allestimento amplia la raccolta di opere legate ai movimenti artistici Fluxus e Verbovisuali, consentendo ai visitatori di scoprire una parte della collezione anche all’esterno, immersa nel contesto naturale del Parco Mantegazza.

L’inaugurazione sarà accompagnata da una serie di letture interpretate dall’attrice e regista Liliana Maffei, che contribuiranno a valorizzare il dialogo tra arte, parola e paesaggio.

Informazioni per partecipare

L’appuntamento è fissato per sabato 6 giugno alle ore 11 al Castello di Masnago, in via Cola di Rienzo 42 a Varese. Il parcheggio è disponibile in via Monguelfo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail musei.civici@comune.varese.it.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.