Al Parco Mantegazza di Varese il nuovo allestimento esterno della Collezione Orsini
Sabato 6 giugno l’inaugurazione delle nuove opere all’aperto nel parco del Castello di Masnago. Presenti il sindaco Galimberti e l’assessore Laforgia
L’arte contemporanea si apre agli spazi verdi del Castello di Masnago. Sabato 6 giugno alle ore 11 sarà inaugurato il nuovo allestimento esterno della Collezione Orsini nel Parco Mantegazza, con nuove sculture e installazioni collocate all’aperto lungo il percorso del giardino storico.
Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Varese Davide Galimberti e l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia. L’esposizione, curata da Silvia Vacca, conservatrice del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago, completa il percorso dedicato alla Collezione Orsini inaugurato negli spazi interni del museo lo scorso febbraio.
Un percorso tra Fluxus e poesia visiva
Il nuovo allestimento amplia la raccolta di opere legate ai movimenti artistici Fluxus e Verbovisuali, consentendo ai visitatori di scoprire una parte della collezione anche all’esterno, immersa nel contesto naturale del Parco Mantegazza.
L’inaugurazione sarà accompagnata da una serie di letture interpretate dall’attrice e regista Liliana Maffei, che contribuiranno a valorizzare il dialogo tra arte, parola e paesaggio.
Informazioni per partecipare
L’appuntamento è fissato per sabato 6 giugno alle ore 11 al Castello di Masnago, in via Cola di Rienzo 42 a Varese. Il parcheggio è disponibile in via Monguelfo.
Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail musei.civici@comune.varese.it.
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