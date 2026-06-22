Venegono Superiore
Al Parco Pratone di Venegono Superiore arriva lo “Schiuma Party 2026” con la Pro Loco
Al Parco Pratone arriva lo “Schiuma Party 2026” con la Pro Loco
L’estate entra nel vivo a Venegono Superiore con un appuntamento dedicato al divertimento e alla musica all’aperto. La Pro Loco cittadina ha organizzato per sabato 27 giugno lo “Schiuma Party 2026“, un evento patrocinato dal Comune e realizzato con il supporto del Gruppo Alpini locale.
La manifestazione si terrà nella cornice del Parco Pratone. I cancelli e i fornelli si accenderanno a partire dalle ore 19:00, momento in cui aprirà lo stand gastronomico pronto a proporre piatti e specialità per la cena. Per chi deciderà di cenare sul posto scegliendo il “menù”, è previsto in omaggio un braccialetto fluorescente a tema con la serata.
La parte centrale dell’evento prenderà il via alle ore 20:30 con l’inizio del dj set e l’animazione della festa della schiuma. A curare la selezione musicale e a far ballare i partecipanti sarà Chicco DJ.
I dettagli dell’evento
Cosa: Schiuma Party 2026
Dove: Parco Pratone, Venegono Superiore (VA)
Quando: Sabato 27 giugno 2026
Orari: Apertura stand gastronomico alle 19:00; inizio musica dalle 20:30
Organizzazione: Pro Loco Venegono Superiore, con il supporto del Gruppo Alpini e il patrocinio del Comune di Venegono Superiore.