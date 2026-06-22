Al Parco Pratone di Venegono Superiore arriva lo “Schiuma Party 2026” con la Pro Loco

L’estate entra nel vivo a Venegono Superiore con un appuntamento dedicato al divertimento e alla musica all’aperto. La Pro Loco cittadina ha organizzato per sabato 27 giugno lo “Schiuma Party 2026“, un evento patrocinato dal Comune e realizzato con il supporto del Gruppo Alpini locale.

La manifestazione si terrà nella cornice del Parco Pratone. I cancelli e i fornelli si accenderanno a partire dalle ore 19:00, momento in cui aprirà lo stand gastronomico pronto a proporre piatti e specialità per la cena. Per chi deciderà di cenare sul posto scegliendo il “menù”, è previsto in omaggio un braccialetto fluorescente a tema con la serata.

La parte centrale dell’evento prenderà il via alle ore 20:30 con l’inizio del dj set e l’animazione della festa della schiuma. A curare la selezione musicale e a far ballare i partecipanti sarà Chicco DJ.

I dettagli dell’evento

Cosa: Schiuma Party 2026

Dove: Parco Pratone, Venegono Superiore (VA)

Quando: Sabato 27 giugno 2026

Orari: Apertura stand gastronomico alle 19:00; inizio musica dalle 20:30

Organizzazione: Pro Loco Venegono Superiore, con il supporto del Gruppo Alpini e il patrocinio del Comune di Venegono Superiore.