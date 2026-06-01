Al rifugio di Segrate Black il “gentilcane” aspetta una famiglia
Nato nel 2021, Black è un cane che si distingue per il suo carattere dolce e la capacità di relazionarsi con persone di tutte le età. I volontari del rifugio lo descrivono come un compagno affettuoso, equilibrato e sempre pronto a regalare fiducia e allegria
Si chiama Black, è nato il 1° gennaio 2021 ed è uno dei tanti ospiti del rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Segrate in attesa di una famiglia che possa accoglierlo e offrirgli una nuova vita.
Black è un cane di taglia medio-grande dal carattere socievole e affettuoso. Chi lo conosce lo descrive come un cane buono, allegro e simpatico, capace di instaurare facilmente un rapporto con le persone. Un vero “gentilcane”, come lo definiscono i volontari che ogni giorno si prendono cura di lui.
La sua indole equilibrata e la sua voglia di stare in compagnia lo rendono un compagno ideale per chi desidera condividere la quotidianità con un amico a quattro zampe. Black aspetta soltanto l’occasione di lasciare il box del rifugio per iniziare una nuova avventura accanto a una famiglia pronta ad accoglierlo.
Per chi non avesse la possibilità di adottarlo direttamente, è disponibile anche l’adozione a distanza, una formula che consente di contribuire al suo mantenimento e al lavoro svolto dai volontari.
Chi desidera conoscere Black può fissare un appuntamento presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, in via Martiri di Cefalonia 18 a Segrate, chiamando ai numeri 02 21 37 864 oppure 334 8585297
L’auspicio è che questo cane dal carattere dolce e socievole possa trovare presto quella casa e quell’affetto che merita.
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