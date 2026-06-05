Al Sacro Monte di Varese la folle impresa di Sativitsky: Giulio Ravizza presenta il suo libro alla Casa Pogliaghi

La Casa Museo Pogliaghi, nel borgo del Sacro Monte di Varese, si prepara a fare da cornice a un pomeriggio tra arte e letteratura. Domenica 7 giugno, alle ore 17:00, l’atelier dell’eclettica dimora ospiterà la presentazione dell’ultimo libro dello scrittore Giulio Ravizza, intitolato “Anche se proibito. La folle impresa di Igor V. Sativitsky”. L’appuntamento, curato dal Rotary Club di Tradate, offrirà l’occasione di scoprire una storia avventurosa di resistenza culturale e, al tempo stesso, di ammirare le bellezze di uno dei luoghi simbolo della cultura varesina.

Il salvatore segreto dell’arte censurata

Il volume di Giulio Ravizza accende i riflettori sulla straordinaria figura di Igor’ Vital’evic Sativitsky. Pittore e archeologo, Sativitsky è passato alla storia come il salvatore segreto delle opere d’arte appartenenti alle avanguardie uzbeke e russe. Si trattava di correnti artistiche e capolavori che subirono la durissima censura da parte del regime dell’Unione Sovietica, e che l’uomo riuscì a sottrarre all’oblio e alla distruzione con un’impresa tanto folle quanto necessaria per la memoria culturale del Novecento.

Una presentazione tra i capolavori di Pogliaghi

L’incontro letterario si terrà in uno spazio di grande suggestione: l’atelier della Casa Museo che fu di Lodovico Pogliaghi. L’artista milanese, celebre tra le altre cose per aver realizzato la maestosa porta centrale del Duomo di Milano, concepì questa dimora proprio come un laboratorio e uno scrigno per la sua immensa collezione. A fare da sfondo visivo alla presentazione del libro sarà proprio il grande bozzetto in gesso della porta del Duomo, custodito all’interno della struttura del Sacro Monte.

La visita guidata nel borgo del Sacro Monte

Prima della presentazione, i partecipanti avranno la possibilità di approfondire la conoscenza della villa e delle collezioni raccolte dal padrone di casa, che includono reperti e oggetti provenienti da tutto il mondo. Alle ore 15:30 è infatti in programma una visita guidata del complesso museale, curata dagli specialisti di Archeologistics. Il tour tra le sale dell’eclettica residenza è già incluso nel prezzo del biglietto d’ingresso all’evento domenicale.

La sinergia per la valorizzazione del territorio

L’appuntamento culturale nasce dalla collaborazione tra diverse realtà locali e istituzioni. L’organizzazione dell’evento è stata affidata al Rotary Club di Tradate, mentre la gestione operativa della Casa Museo Pogliaghi fa capo ad Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio storico del territorio per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, proprietaria del bene culturale del Sacro Monte di Varese.

COSTO

€10 cad intero

€5 cad ridotto (FAI, COOP, 6-18 anni)

omaggio (AML, 0-5 anni)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: www.archeologistics.it/servizi-educativi/la-folle-impresa-di-igor-sativitsky-669.html