Al Teatro del Popolo di Gallarate una settimana dedicata ai giovani talenti del Conservatorio Puccini

Dal 7 al 12 giugno il Teatro del Popolo di Gallarate ospita I Giovani Solisti del Puccini, una rassegna di concerti curata dalle classi di pianoforte del Conservatorio di Musica Giacomo Puccini, inserita nella programmazione della Stagione 26.

L’iniziativa offrirà al pubblico l’occasione di ascoltare alcuni tra i più promettenti giovani musicisti del Conservatorio in uno dei luoghi più suggestivi della città. Il Teatro del Popolo, con la sua elegante sala all’italiana, i palchi e l’atmosfera raccolta che valorizza l’ascolto e la vicinanza tra artisti e spettatori, rappresenta infatti una cornice particolarmente adatta per esibizioni cameristiche e recital pianistici.

La rassegna prenderà il via domenica 7 giugno alle 15.30 con un recital in collaborazione con il conservatorio Pietro Mascagni di Livorno, che vedrà protagonista Sophia Rizzo.

Gli appuntamenti proseguiranno poi nel Ridotto del teatro con una serie di concerti serali, tutti in programma alle 18.30.

Lunedì 8 giugno si esibiranno Raffaella Pavin e Jacopo Girino. L’apertura del concerto sarà affidata agli allievi dell’Accademia Musicale San Girolamo Emiliani.

Martedì 9 giugno sarà la volta di Andrea Nobilio e Marta Cardani, con apertura a cura della scuola Musikademia.

Mercoledì 10 giugno saliranno sul palco Sofia Ripoldi, Giorgia Zuri e Lisa Pozzi, precedute dagli studenti della scuola Il Borgo Musicale.

Giovedì 11 giugno il concerto vedrà protagonisti Lorenzo Bulleri e Luca Giola, con apertura affidata al Civico Istituto Musicale “G. Zelioli”.

La rassegna si concluderà venerdì 12 giugno con l’esibizione di Luca Monciardini e Matteo Pisciotta. Anche in questa occasione l’apertura sarà curata dall’Accademia Musicale San Girolamo Emiliani.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Un’opportunità per conoscere da vicino il lavoro dei giovani musicisti del Conservatorio Puccini e vivere una settimana di musica in uno degli spazi culturali più affascinanti di Gallarate.