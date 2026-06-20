Al via i lavori di messa in sicurezza in via Farioli per Cà del Monte a Porto Ceresio
Sono cominciati gli interventi per la regimazione delle acque meteoriche sulla strada di collegamento con la frazione di Cà del Monte per prevenire i danni causati dalle forti piogge
Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di regimazione delle acque meteoriche lungo via Farioli, la strada fondamentale per il collegamento con la frazione di Cà del Monte a Porto Ceresio. L’intervento è stato pianificato per risolvere in modo definitivo i problemi legati al maltempo, migliorando la sicurezza della viabilità locale.
I lavori si concentrano sulla gestione dei flussi d’acqua per prevenire i fenomeni di erosione e dilavamento della carreggiata. Si tratta di criticità che si manifestano regolarmente in quell’area del territorio comunale in concomitanza con precipitazioni particolarmente intense.
Prevenzione del dissesto idrogeologico
L’opera non è un intervento isolato, ma fa parte di una strategia più ampia e a lungo termine. L’Amministrazione Comunale di Porto Ceresio sta infatti portando avanti un programma complessivo di interventi mirati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla tutela del territorio, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza sia ai cittadini sia alle infrastrutture locali.
Durante lo svolgimento del cantiere lungo via Farioli, i residenti e gli automobilisti dovranno fare i conti con qualche possibile e temporanea modifica alla viabilità stradale.
Attenzione alla viabilità
Dagli uffici del Comune arriva un messaggio rivolto alla cittadinanza per ridurre al minimo l’impatto dei lavori. L’Amministrazione ha infatti voluto fare presente la situazione ai residenti, sottolineando l’importanza strategica dell’opera per la frazione.
«Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la comprensione dei disagi temporanei – spiegano dal Comune di Porto Ceresio – necessari per la realizzazione di un intervento importante e atteso».
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