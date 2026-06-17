Al via i lavori di riqualificazione al cimitero di Porto Ceresio

Al via nelle prossime settimane i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del cimitero comunale di Porto Ceresio. L’intervento, programmato dall’amministrazione per migliorare il decoro, la conservazione e la sicurezza dell’intera struttura, si concentrerà su una serie di criticità strutturali accumulate nel tempo. I cantieri comporteranno inevitabilmente alcune modifiche temporanee alla normale accessibilità dei vialetti, ma l’obiettivo finale è restituire alla comunità un luogo della memoria completamente rinnovato e protetto.

Gli interventi previsti nella parte storica

I lavori si concentreranno in modo particolare sulla porzione più antica del camposanto. L’attenzione dei tecnici si sposterà sul muro di contenimento del livello superiore, un punto critico dove nel corso degli anni si sono verificate continue infiltrazioni d’acqua che hanno finito per danneggiare i loculi posizionati nella parte sottostante. Il progetto approvato prevede il rifacimento completo della pavimentazione esistente, l’applicazione di una nuova barriera impermeabilizzante e il contestuale recupero di alcuni elementi strutturali e di finitura, passaggi fondamentali per garantire la massima durata nel tempo dell’opera.

Modifiche all’accesso per i visitatori

Proprio a causa della complessità del cantiere, durante l’esecuzione delle opere si renderanno necessarie alcune modifiche temporanee alle modalità di accesso e di fruizione di specifiche aree del cimitero. Il Comune fa sapere che, prima dell’avvio ufficiale dei lavori, verranno pubblicate e rese note le disposizioni di dettaglio per disciplinare i passaggi e l’utilizzo della struttura durante tutto il periodo di apertura del cantiere, così da ridurre al minimo i disagi per i cittadini che si recano a fare visita ai propri cari.

L’appello dell’Amministrazione alla cittadinanza

La sistemazione del cimitero rappresenta un passaggio delicato ma non più rinviabile per l’ente pubblico, che chiede ai frequentatori un po’ di pazienza per la presenza degli operai. La nota ufficiale dell’ente ha voluto sottolineare l’importanza del piano d’azione per il rispetto del luogo: «L’Amministrazione ringrazia fin d’ora i cittadini – la nota ufficiale del Comune di Porto Ceresio – per la collaborazione e la comprensione rispetto agli eventuali disagi temporanei che potranno derivare dall’esecuzione di un intervento necessario per la tutela e la valorizzazione di un luogo particolarmente significativo per la nostra comunità».