Al via il progetto “L’Arte in Comune”: in Lombardia le opere escono dai musei e arrivano in municipi e spazi pubblici

Le opere conservate nei depositi dei musei potranno trovare una nuova collocazione nei Municipi, nelle biblioteche e negli spazi pubblici dei Comuni lombardi. È questo l’obiettivo del progetto sperimentale “L’Arte in Comune”, promosso da Regione Lombardia, Direzione regionale Musei nazionali Lombardia e Anci Lombardia e presentato oggi a Palazzo Litta, a Milano, dall’assessora regionale alla Cultura Francesca Caruso.

L’iniziativa nasce dal Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso ottobre dai tre enti promotori e punta a diventare un modello replicabile anche a livello nazionale, valorizzando il patrimonio culturale attraverso il coinvolgimento diretto degli enti locali. Il progetto potrà coinvolgere anche i Comuni della provincia di Varese, oltre a musei, biblioteche e istituzioni culturali diffuse sull’intero territorio, con l’obiettivo di portare l’arte sempre più vicino ai cittadini.

«Con questo progetto – ha spiegato l’assessora Caruso – vogliamo restituire alle opere custodite nei depositi museali la loro funzione pubblica. Portarle nei Municipi, nelle biblioteche e negli spazi pubblici permette di dare nuova visibilità a un patrimonio straordinario che spesso resta lontano dagli occhi dei cittadini non per mancanza di valore, ma per limiti espositivi».

L’intesa prevede la collocazione di opere d’arte all’interno di spazi pubblici comunali per incrementare la fruizione e la conoscenza del patrimonio culturale. È inoltre prevista una struttura di governance scientifica articolata su due livelli: una cabina di regia composta dai soggetti firmatari o dai loro delegati e un comitato scientifico formato da specialisti del settore, con il compito di supportare la valutazione dei progetti territoriali.

«L’obiettivo – ha aggiunto Caruso – è fare della Lombardia una vera e propria casa della cultura: aperta, accessibile e diffusa. Siamo la prima regione a sperimentare in modo strutturato questo modello di collaborazione tra musei e Comuni. Per i municipi della provincia di Varese si apre l’opportunità di partecipare a un progetto innovativo che porta l’arte nei luoghi della vita quotidiana e contribuisce a creare una rete capillare di tanti nuovi presìdi culturali diffusi sul territorio. E’ un percorso che potrà esprimere appieno il proprio potenziale grazie al coinvolgimento delle istituzioni culturali, chiamate a contribuire alla costruzione di una cultura sempre più vicina alle persone».

«La Direzione regionale Musei nazionali Lombardia – ha affermato il direttore Rosario Maria Anzalone – è firmataria per il Ministero della Cultura. Questa iniziativa permetterà di riallacciare il legame con il territorio, innescando vivaci significati tra arte e luoghi. Ci auguriamo di vedere manufatti e reperti poco noti di musei e fondazioni’».

Il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, ha sottolineato il ruolo centrale dei Comuni nella riuscita del progetto, evidenziando come le amministrazioni locali possano diventare protagoniste attive della valorizzazione culturale: ‘«I Comuni – ha evidenziato – rappresentano il primo punto di contatto tra istituzioni e cittadini e possono svolgere un ruolo decisivo nel rendere l´arte parte integrante della vita quotidiana delle comunità’».

A livello operativo, Anci Lombardia raccoglierà le candidature dei Comuni interessati. Seguiranno l’individuazione delle sedi espositive, la selezione delle opere e la definizione degli accordi con i musei coinvolti.

Il percorso punta inoltre a coinvolgere scuole, reti bibliotecarie e sistemi museali locali in attività educative e partecipative, favorendo nuove occasioni di incontro tra cittadini e patrimonio culturale.

Particolare attenzione è riservata alle nuove generazioni. Il protocollo prevede infatti un concorso per la realizzazione del logo e dell’immagine coordinata dell’iniziativa, rivolto a studenti, artisti e creativi under 35.