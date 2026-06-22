Al via la demolizione della vecchia scuola Rodari di Saronno
Dopo le operazioni preliminari avviate nelle scorse settimane, questa mattina sono entrate in azione le ruspe per l’abbattimento dell’edificio scolastico di via Toti Il cantiere della nuova scuola prosegue nell’area adiacente
Sono iniziate questa mattina, con qualche giorno di anticipo rispetto alle previsioni, le operazioni di demolizione della vecchia scuola primaria Rodari di via Toti, nel quartiere Prealpi di Saronno. Un intervento che segna una nuova fase del progetto di riqualificazione dell’area, dove nel frattempo proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico.
Addio alla vecchia scuola
Le attività preparatorie erano cominciate all’inizio di giugno con lo smontaggio delle gronde e delle lamiere della copertura, oltre allo svuotamento degli spazi interni da arredi e attrezzature, in parte destinati ad altri edifici scolastici e in parte avviati allo smaltimento.
Da oggi sono entrate in azione le ruspe per la demolizione strutturale dell’edificio storico. Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane e, da metà luglio, prenderà il via la fase di recupero e stoccaggio dei materiali derivanti dall’abbattimento, che dovrebbe durare circa un mese e consentire il completamento della rimozione della vecchia struttura.
Avanza il cantiere della nuova scuola
Parallelamente continuano i lavori per la costruzione della nuova scuola Rodari nell’area adiacente. Il cantiere procede secondo il cronoprogramma, con l’obiettivo di consegnare alla città un edificio moderno, efficiente dal punto di vista energetico e adeguato alle esigenze della didattica contemporanea.
Ecco la nuova scuola Rodari di Saronno: più bella, più funzionale, più ecologica
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